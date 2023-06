Element Daur Ulang Lagu Sadar Tanpa Dirimu

GRUP band Element merilis aransemen ulang lagu mereka yang bertajuk Sadar Tanpa Dirimu, pada Jumat (16/6). Lagu tersebut merupakan bagian dalam album mereka yang bertajuk Dialog.

Grup band tersebut kini dengan formasi terkini Ferdy Tahier (Vocalis), Arya Dei (Gitaris), Fajar Maringka (Kibordis), Didi Riyadi (Drumer), Lucky Widja (Vocalis), dan Adhitya Pratama (Gitaris).

Menurut siaran resmi, Minggu (18/6), Sadar Tanpa Dirimu adalah lagu mereka yang sebelumnya telah dirilis pada 2004.

Pada rilisan awalnya, lagu ini memiliki 2 versi, yaitu versi piano dan versi string. Dalam versi remastered ini, Element menggabungkan dua versi awal menjadi sebuah lagu baru.

Dipulas dengan nuansa harmonisasi dari duo vokalis, menambah suasana lagu tersebut lebih romantis dalam kisah-kisah lagu senja masa kini yang sedang marak di Indonesia.

Pemilihan single yang di-remastered oleh Element ini merupakan dari hasil keputusan bersama para personelnya.

"Pada suatu jadwal latihan bersama beberapa, bulan lalu, kami coba mendengar ulang lagu-lagu kami di album Dialog. Ketika mendengar lagu Sadar Tanpa Dirimu langsung terlintas pemikiran saya, kenapa nggak menggabungkan dua versi jadi satu jadi suatu yang baru?" ungkap Lucky Widja.

"Dengan harmonisasi vokal yang dapat dimaksimalkan oleh Lucky, dapat menambah jumlah pecahan suara yang menarik dalam lagu tersebut, membuatnya jadi terdengar lebih catchy dan kekinian," timpal Arya Dei.

Sedari awal albumDSialog dirilis, sang pencipta lagu, Ferdy Tahier, sangat yakin akan kemampuan lagu ini untuk menjadi single. Ia pun langsung mengamini rencana remastered tersebut.

"Lagu ini sebenarnya cukup kuat untuk dijadikan single ke-3 pada saat rilis album pada 2004 dulu, tapi sayangnya waktu itu lagu yang bernuansa seperti ini pada zamannya hanya diperlakukan sebagai lagu pelengkap dari sebuah album," terang Ferdy.

Didi Riyadi pun mengaku dirinya cukup antusias dengan remastered lagu pada album ke-4 mereka tersebut.

"Saya sendiri berharap lagu ini dapat diterima dan meledak di pasaran. Jadinya kalau sesi manggung, kan lumayan saya bisa break sambil ajak penonton nyanyi bareng kami," katanya.

Sebagai penutup, Adhitya Pratama menjelaskan Element akan kembali menunjukkan taringnya di kancah musik Indonesia dan sangat bersemangat akan hal ini. (Ant/Z-1)