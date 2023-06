Stars and Rabbit Rilis Album Live at The Sounds Project 2022

STARS and Rabbit merayakan penampilan mereka di The Sounds Project 2022 dengan merilis album live terbaru, yang tersedia sejak Kamis (15/6), di Green Island Music melalui format digital dan kaset.

Live at The Sounds Project 2022 merupakan pertunjukan penting bagi mereka, menandai kembalinya Stars and Rabbit ke atas panggung setelah lama absen akibat pandemi.

Terdiri dari vokalis Elda Suryani dan gitaris Didit Saad, Stars and Rabbit naik ke atas panggung dengan energi yang membuncah, didukung para musikus mereka, yaitu drummer Andi Irfanto dan bassist Adhitya Pratama.

Melengkapi perayaan perilisan ini, semalam, Stars and Rabbit menggelar konser intim di Studio Palem Jakarta.

Selama 90 menit, band ini membawakan lagu-lagu dari seluruh diskografi mereka, memberikan pengalaman intim dan personal kepada para penonton dengan memilih lagu yang ingin mereka saksikan.

Elda pun mengungkapkan rasa syukur mendalam atas pencapaian band tersebut hingga titik saat ini. Menjadi refleksi perjalanan luar biasa sejauh ini. (Z-1)