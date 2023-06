Song Joong-ki Umumkan Kelahiran Putranya 

AKTOR Korea Selatan, Song Joong-ki mengumumkan kelahiran putrannya dengan membagikan foto di fan cafe miliknya, Kamis (15/6). Putra Song Joong-ki lahir di kampung halaman sang istri di Roma, Italia.

“Saya menyelesaikan syuting film 'My Name is Loh Kiwan' di Hungaria dan saya mendapat kehormatan berada di Cannes melalui film 'Hwaran.' Semua momen ini seperti mimpi dan saya menghabiskan setiap hari dalam kebahagiaan,” ungkap Song Joong-ki di cafe penggemarnya, seperti dilansir dari laman Allkpop.

Song Joong-ki mengatakan, saat Ia mengumumkan berita bahagia tersebut masih terasa seperti mimpi. Ia pun langsung terbang ke Italia usai pekerjaannya selesai.

Song Joong-ki menjelaskan, ibu dan bayinya sehat. Menurutnya, kelahiran sang putra adalah hadiah paling berharga yang Ia miliki.

“Saya sangat senang bertemu keluarga saya dan saya merawat mereka dengan hati yang bersyukur,” kata dia.

Ia melanjutkan, "Saya sangat berharap bahwa akan ada kebahagiaan besar dalam hidup Anda juga. Saya akan kembali dengan proyek lain sebagai seorang aktor dan sebagai saya,” kata dia.

Bersama dengan surat ini, Song Joong Ki membagikan foto pertama tangan putranya yang melingkari jarinya. (Z-10)