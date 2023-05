Song Joong-ki Dipinang Louis Vuitton Jadi Brand Ambassador

BINTANG Descendant of the Sun Song Joong-ki telah bergabung dengan keluarga Louis Vuitton sebagai duta merek terbaru mereka. Aktor yang siap untuk debut di Festival Film Cannes tahun ini, bergabung dengan artis-artis seperti J-Hope BTS dan Hyein NewJeans sebagai perwakilan merek Korea Selatan.

Song Joong-ki telah lama memikat hati para penggemar dengan selera fesyennya yang sempurna. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pelopor kemewahan seperti Louis Vuitton bermitra dengannya. Kampanye aktor yang akan datang dengan rumah mewah Prancis pasti akan menjadi suguhan bagi semua pecinta mode.

Dalam visual pertama dari kolaborasi Song Joong-ki dengan Louis Vuitton, sang aktor terlihat mengenakan set busana dengan motif LV di atasnya. Selain itu, tampilan itu ditutupi dengan mantel putih panjang, yang meneriakkan kesempurnaan.

Ia selalu menjadi ikon fesyen dalam arti sebenarnya, mengguncang segalanya mulai dari jeans kasual dan tee hingga setelan necis serta hanbok berwarna-warni.

Aktor tersebut adalah salah satu selebritas paling berpengaruh di ruang hiburan Korea Selatan, yang baru-baru ini mengantongi posisi keempat dalam daftar selebritas Korea paling kuat versi Forbes tahun 2023. Entah itu aktingnya di Descendants of the Sun, The Battleship Island serta Arthdal Chronicles atau pernikahannya dengan Katy Louise Saunders, Song Joong-ki selalu menjadi berita utama.

Aktor ini akan melakukan debut di Festival Film Cannes 2023. Song Joong-ki, bersama dengan pemeran film Hopeless, akan menyemarakkan pemutarannya di Teater Debussy. Disutradarai oleh Kim Chang-hoon, Hopeless akan diputar di bioskop akhir tahun ini.

Pada konferensi pers, Song berbagi kegembiraan dan rasa terima kasihnya karena diundang ke festival internasional untuk film baru tersebut.

“Saya merasa terhormat dan bangga diundang ke Cannes. Hopeless adalah film yang dibuat dengan semangat murni dan dedikasi dari semua orang yang terlibat,” kata dia.

“Saya senang menontonnya dengan penonton internasional dan saya berharap dapat membagikan pemikiran dan perasaan kami tentang film tersebut,” lanjut dia.

Awal tahun ini, dia mengumumkan bahwa dia telah menikah dengan Katy Louise Saunders dan bahwa istrinya sedang mengandung. Song sebelumnya menikah dengan lawan mainnya di Descendant of the Sun Song Hye-kyo pada 2017 dan bercerai pada 2019 setelah menikah selama satu tahun sembilan bulan.

Selebriti K-pop telah menjadi sorotan mode dalam beberapa tahun terakhir, mendapatkan kesepakatan merek bersama bintang internasional. Pada bulan Januari tahun ini, Jackson Wang juga ditunjuk untuk mewakili Louis Vuitton.

Selain Song Joong Ki, rumah mode mewah tersebut juga memilih J-hope BTS sebagai duta rumahnya. LV memuji energi ceria, koreografi yang tepat, dan arahan musik yang kreatif pada J-hope.

Mereka membagikan foto editorial J-hope mengenakan busana unik dari koleksi Musim Gugur/Musim Dingin 2023 mereka. Ini termasuk jaket cetak monogram khas Louis Vuitton, jaket universitas abu-abu awan, serta hoodie denim yang terinspirasi dari streetwear.

LV juga menunjuk anggota NewJeans Hyein sebagai duta mereknya pada Desember 2022. (Z-10)