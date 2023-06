Single Terbaru Exo, Let Me In, Bertengger di Puncak Tangga Lagu iTune

GRUP idol K-Pop Exo berhasil meraih puncak tangga lagu iTunes di beberapa negara berkat single terbaru mereka berjudul Let Me In.

Lagu yang dirilis pada 12 Juni yang lalu ini sekaligus menjadi pembuka bagi album mereka Exist.



24 jam setelah dirilis, Let Me In melenggang mulus hingga ke posisi puncak di 33 negara termasuk Brazil, Arab Saudi, UEA, Mesir, Singapura, Meksiko, Peru, Filipina, Malaysia, Chile, Turkiye, Sri Lanka, Polandia, Nikaragua, dan Indonesia.

Antusiasme fans Exo atau yang akrab disebut Exo-L dibuktikan dengan bertenggernya tagar #LetMeInByEXO dan #EXO_EXIST di Twitter sejak beberapa hari yang lalu.



Selain itu, dilansir dari Soompi, Let Me In juga menempati posisi puncak di platform musik lain seperti QQ Music dan KuGou Music.

Album terbaru Exo, Exist, akan diluncurkan pada 10 Juli mendatang. Sebelumnya, para personel Exo dikabarkan akan melakukan syuting reality show terbaru mereka pada Juni ini sebagai bagian dari promosi album terbaru mereka. Kali ini Exo akan comeback dengan tujuh member, dikarenakan satu anggotanya Kai sedang menjalani wajib militer. (Z-10)