Kim Seon-ho Jadi Pembunuh Berdarah Dingin di Film Childe

AKTOR Korea Selatan Kim Seon-ho kembali ke dunia akting untuk pertama kali melalui film The Childe. Film ini sekaligus menandai debutnya di layar lebar, setelah tersandung skandal pada tahun 2021.

Dikutip melalui Korean Herald, dalam film ini karakter Kim Seon-ho berbeda dari karakter yang selama ini dia perankan seperti 100 Day My Prince (2018). Dalam film yang disutradarai Park Hoon-jung itu Kim Seon-ho memerankan tokoh pembunuh berdarah dingin yang dikenal sebagai Gwi Gong-ja atau bangsawan.

Kim Seon-ho beradu akting dengan aktor pendatang baru Kang Tae-joo didapuk, yang memerankan Marco dalam film The Childe.

Kim Seon-ho memainkan peran sebagai pembunuh profesional dengan mulus. Lelucon dan obsesi lemah sang karakter terhadap penampilannya muncul dalam semua adegan dengan setelan jas. Dia juga memegang pistol dengan peredam terpasang.

Kim Seon-ho mengatakan banyak berkomunikasi dengan sutradara dan belajar banyak darinya dengan mendengarkan.

Sepanjang penayangan selama 118 menit, plot bergerak dengan cepat tanpa memberi tahu penonton ke mana arah cerita film itu. Penonton juga tidak diberi tahu alasan Gwi Gong-ja yang menyebut dirinya pro mengejar Marcoz marco adalah seorang petinju keturunan Filipina Korea yang datang ke Korea dari Filipina untuk mencari ayahnya.

Adegan aksi yang seolah tak ada habisnya mulai dari kejar-kejaran mobil hingga baku tembak mewarnai film itu. Jika penonton sebelumnya menonton The Roundup: No Way Out, mungkin The Childe dapat memuaskan dahaga mereka.

Park Hoon-jung yang sebelumnya menyutradarai film New World (2013) mengatakan tidak menginginkan aktor lain kecuali Kim Seon-ho untuk peran utama dalam film baru The Childe.

Menurut dia, karakter Gwi Gong-ja dalam The Childe rapi tapi gila.

Kolaborasi Park Hoon-jung dan Kim Seon-ho kemungkinan akan berlanjut di proyek-proyek mendatang, seiring rencananya membuat sekuel film.

The Childe dijadwalkan tayang di Korea Selatan pada Juni 2023. Dalam acara jumpa penggemar di Jakarta pada awal bulan ini, Kim Seon-ho mengatakan film itu juga akan tayang pada waktu yang sama di bioskop Indonesia. (Z-10)