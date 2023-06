Profil Singkat dan Pencapaian Kim Seon Ho yang Gelar Fan Meeting Perdananya di Indonesia

KIM Seon Ho telah menyelenggarakan fan meeting pertamanya di Indonesia dengan judul 2023 Kim Seon Ho Asia Tour in Jakarta, One, Two, Three, Smile. Fan meeting tersebut diadakan di Tennis Indoor Senayan pada hari Jumat (2/6).

Kim Seon Ho mengungkapkan ia sudah mencoba makanan khas Indonesia seperti soto Betawi, sate, gado-gado, dan pecel lele.

Untuk mengenal aktor Korea Selatan lebih lanjut lagi, simak fakta-fakta di bawah ini.

1. Profil Singkat

Nama: Kim Seon Ho

Hangul: 김선호

Tempat, tanggal lahir: Korea Selatan, 8 May 1986

Instagram: seonho__kim

2. Film

Tyrant (2023) – Choi

The Childe (2023) - Childe

3. Serial Drama

Hometown Cha-Cha-Cha (2021) - Hong Du-Sik

Run On (2020) - Kim Sang-Ho (ep.16)

Start-Up (2020) - Han Ji-Pyeong

Find Me in Your Memory (2020) - Seo Gwang-Jin (ep.1)

Catch The Ghost (2019) - Ko Ji-Seok

Welcome to Waikiki 2 (2019) - Cha Woo-Sik

Feel Good To Die (2018) - interviewer (ep.4)

100 Days My Prince (2018) - Jung Je-Yoon

Your House Helper (2018) - Yong-Joon (ep.2)

Two Cops (2017) - Gong Soo-Chang

Strongest Deliveryman (2017) - Oh Jin-Gyu

Good Manager (2017) - Sun Sang-Tae

4. Film Televisi

You Drive Me Crazy! (2018) - Kim Rae-Wan

5. Penghargaan

Most Popular Actor - 2021 (57th) BaekSang Arts Awards - May 13, 2021

Excellent Actor (Monday & Tuesday drama) ("Two Cops") - 2017 MBC Drama Awards - December 30, 2017

Best New Actor ("Two Cops") - 2017 MBC Drama Awards - December 30, 2017

