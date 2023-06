Profil Singkat 4 Pemain Bitch X Rich, Ada Yeri Red Velvet

SERIAL dengan tema sekolah sangat digemari penggemar serial dan film saat ini, setelah kesuksesan Cheer Up, kali ini akan ada drama sekolah baru berjudul Bitch X Rich.

Bitch X Rich (juga dikenal sebagai International High School Cheongdam) menceritakan kisah seorang siswa penerima beasiswa yang dikelilingi oleh gadis-gadis nakal kaya dari Sekolah Internasional.

Dibintangi oleh Yeri Red Velvet, ini profil singkat keempat pemain utama Bitch X Rich.

Baca juga: Yeri Red Velvet Comeback Lewat Drama Korea Bitch X Rich

Nama: Yeri

Hangul: 예리

Nama Lengkap: Kim Ye-rim (김예림)

Tempat, Tanggal Lahir: Korea Selatan, 5 Maret 1999

Drama ini menjadi drama kedua Yeri setelah membintangi Blue Birthday bersama Hongseok Pentagon. Ia juga tergabung dalam girl group Red Velvet di bawah agensi yang juga membawahi Super Junior, Exo dan Nct.

Baca juga: 7 Drama Korea Ini Akan Tayang Juni 2023, Ada King The Land

Nama: Lee Eun-saem

Hangul: 이은샘

Tempat, Tanggal Lahir: Korea Selatan, 10 Oktober 1999

Instagram: 2eunsaem

Lee Eun-saem memulai karir aktingnya di tahun 2007 melalui serial TV berjudul Landscape In My Heart. Sebelum mengambil proyek ini, Ia pernah memerankan karakter di drama Cheer Up, All of Us Are Dead, The Red Sleeve dan lain-lain.

Nama: Lee Jong-hyuk

Hangul: 이종혁

Tahun Lahir: 1997

Tempat Lahir: South Korea

Instagram: zonyuk_

Sama seperti Eun-saem, Jong-hyuk sebelumnya juga membintangi drama Cheer Up. Di drama ini Ia akan berperan sebagai teman masa kecil Yeri Red Velvet.

Name: Yoo Jung-hoo

Hangul: 유정후

Born: Korea Selatan, 27 Oktober 1997

Tempat, Tanggal Lahir: South Korea

Instagram: u_junghoo

Yoo Jung-hoo juga merupakan aktor pendatang baru sama seperti Lee Jong-hyuk. Selain membintangi Bitch X Rich, Ia akan memainkan peran di drama Lady Durian yang akan tayang di tahun ini juga.

Itulah profil singkat dari keempat pemain Bitch X Rich yang tayang Rabu (31/5) kemarin.