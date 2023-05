Duo Kaytramine Rilis Album

RAPPER Amine dan produser pemenang penghargaan Grammy Kaytranada, yang berkolaborasi dalam proyek duo bernama Kaytramine akhirnya merilis album self-titled mereka, Jumat (19/5) lalu.

Album Kaytramine adalah karya penuh passion yang telah ditunggu-tunggu selama hampir satu dekade. Fans dari masing-masing Amine dan Kaytranada telah lama mengharapkan mereka untuk berkolaborasi sejak awal pertemuan keduanya pada 2013 ketika Amine merilis remix versi bootleg dari lagu At All milik Kaytranada berjudul Not At All.

Setelah mendengar versi remix tersebut, Kaytranada kemudian menghubungi Amine dan ia pun menjadi produser dari tiga lagu milik Amine di mixtape Calling Brio. Perilisan album Kaytramine menjadi bukti chemistry luar biasa antara keduanya.

Album ini menampilkan single 4EVA, yang menampilkan musisi legendaris Pharrell Williams.

Lagu tersebut dipuji The New York Times yang membandingkan Kaytramine dengan Leaders of the New School dan A Tribe Called Quest serta memuji nuansa kebebasan yang lagu itu pancarkan. Sejumlah nama besar di musik turut mewarnai album berisi 11 lagu tersebut di antaranya Big Sean, Snoop Dogg, Freddie Gibbs, dan Amaarae.

Pada 2022, nama musisi pemenang penghargaan Grammy, Kaytranada, naik secara pesat di skena musik dance. Terbukti dengan tiket konsernya yang sering kali sold out di Amerika Utara dan juga Eropa.

Selain itu, ia mendapatkan kesempatan menjadi musisi pembuka tur The Weeknd After Hours Til Dawn. Nama Kaytranada juga kerap disebut dalam sejumlah diskursus terkait album Drake Honestly Nevermind dan album RENAISSANCE milik Beyonce.

Eksistensinya semakin bersinar sepanjang 2022 walaupun ia hanya merilis satu single yaitu Twin Flame, yang menampilkan Anderson .Paak.

Kini, Kaytranada telah mengukuhkan dirinya sebagai sosok DJ/produser kontemporer berskala global paling terdepan.

Tahun 2021 menjadi momentum Amine merilis proyek 'TWOPOINTFIVE' miliknya di mana sang rapper peraih nominasi Grammy tersebut keluar dari zona nyamannya dan mengeksplorasi berbagai genre musik mulai dari club music hingga hyperpop.

Dari kesuksesan album itu, Amine menggelar tur internasional bertajuk The Best Tour Ever Tour yang sukses mencetak rekor untuk jumlah tiket terbanyak yang berhasil dijual sepanjang kariernya. (RO/Z-1)