Serial XO, Kitty Manjakan Pecinta K-pop dengan 18 Lagu Pilihan

PETUALANGAN Kitty Covey dalam serial Netflix XO Kitty amat memanjakan telingan penggemar K-pop. Sepanjang serial yang ditayangkan, sederet pagu K-pop mulai dari BTS, Seventeen hinggal Blackpink diputar untuk jadi soundtrack di serial dengan 10 episode tersebut.

Sperti yang diketahui, serial baru Netflix XO Kitty telah resmi tayang sejak Kamis (18/5) kemarin.

XO, Kitty menjadi angin segar setelah sekuel series ‘To All the Boys I’ve Loved Before’ tamat. Menariknya, serial berjudul XO, Kitty tersebut mengusung latar kehidupan remaja di kota Seoul, Korea Selatan.

Jadi tak heran dong kalau sederet lagu K-pop pilihan muncul sepanjang episode. Dilansir dari Koreanboo, berikut deretan lagu K-pop yang muncul di serial XO, Kitty:

1.BTS – Telepathy

Lagu pertama yang menyapa telinga penonton adalah BTS berjudul Telepathy. Lagu ini bisa kamu dengar di episode 1 saat adegan Kitty tiba dan menginjakkan kakinya di Korea.

2.Seventeen – Hot dan Darl + Ing

Selanjutnya ada lagu Hot dari Seventeen yang juga muncul di episode 1. Lagu tersebut bisa kamu dengar saat Kitty (yang diperankan Anna Cathcart) pertama kali melihat Min Ho (yang diperankan Lee Sang Heon) dalam mode slow motion.

Gak cuma Hot, serial ini juga memutar lagu Darl + Ing saat Dae (yang diperankan oleh Choi Min Young) masuk dan bergabung dalam pesta yang dihadiri Kitty dan teman-temannya.

3.Momoland – Baam

Lagu dari Momoland yang satu ini juga muncul di episode 1. Lagu ini bisa kamu dengar saat Kitty (Anna Cathcart) struggle meminta petunjuk arah pada orang-orang di sekelilingnya.

4.Blackpink – Pink Venom dan You Never Know

Lagu hits dari Blackpink ini juga ikut meramaikan episode 1. Intro lagu tersebut dapat kamu dengar saat Yuri (Kim Gia) saat memilih beberapa baju di sebuah butik.

Tidak hanya satu, namun lagu dari grup K-pop beranggotakan, Jennie, Jisoo, Rose, dan Lisa ini diputar dua kali. Di episode 2 kamu juga bisa mendengar lagu You Never Know.

5.Stray Kids – Venom dan Maniac

Dalam episode 4, kamu bisa mendengar 2 lagu hits dari Stray Kids, yakni Venom dan Maniac. Kedua lagu ini diputar saat Kitty pertama kali pindah ke asrama dan bertemu dengan teman sekamarnya.

5.Twice – I Can’t Stop Me

Selain Stray Kids, lagu dari Twice juga muncul di episode 4. Lagu ini bisa didengar saat Kitty akhirnya menemukan lokasi PKH Hospital.

6.Wonho - Best Shot

Solois lain yang lagunya juga ikut masuk dalam serial ini adalah Wonho Monsta X. Salah satu lagunya yang berjudul Best Shot muncul di episode 5 saat ada gadis yang terpesona dengan penampilan Min Ho.

7.(G)I-DLE – Hann (Alone in winter)

Grup yang baru saja melangsungkan comeback ini juga muncul di episode 5. Salah satu lagu hitsnya yang berjudul Hann bisa kamu dengar dalam adegan Kitty yang terlibat percakapan dengan Alex.

8.Itzy – B[oo]m-Boxx dan Icy

Kedua lagu dari Itzy juga turut hadir dalam serial XO, Kitty. Lagu B[oo]m-Boxx bisa kamu dengar di episode 6 saat Dae tengah berada di klub bersama seorang temannya. Sementara lagu Icy bisa kamu dengar saat Kitty tengah membantu Yuri mengikuti Alex.

9.Jeon Somi – What You Waiting For, Xoxo, dan Dumb Dumb

Jeon Somi jadi pengisi suara terbanyak di serial ini. Gak cuma satu, melainkan tiga sekaligus. Adapun lagu What You Waiting For bisa didengar di episode 1, Xoxo bisa didengar di episode 2, dan Dumb Dumb bisa kamu dengar di episode 7.

10.fromis_9 – Stay This Way

Girl group fromis_9 juga turut menyumbang lagu di episode 8. Lagu berjudul Stay This Way ini bisa kamu dengar saat awal episode tersebut menampilkan sederet adegan romantis dari para karakternya.

11.Everglow – No Good Reason

Dan yang terakhir, ada lagu dari Everglow yang muncul di episode 10. Lagu berjudul No Good Reason ini bahkan juga masuk ke dalam official playlist serial XO, Kitty.

Demikian rentetan lagu K-pop yang bisa kamu dengar dalam serial Netflix XO, Kitty. (Z-10)