Coldplay: Kami Terbuka pada Kemungkinan Konser 2 Hari di Jakarta

BAND asal Inggris Coldplay meminta maaf karena barus bisa menggelar konser pertamanya di Jakarta Indonesia sejak band itu berdiri pada 1997. Padahal mereka sudah sering manggung di Thailand, Singapura, maupun Australia. Kepada Metro TV, Coldplay mengatakan mereka membuka diri pada kemungkinan penambahan waktu konser jadi dua hari di Jakarta.

"Sebelumnya kami minta maaf terlalu lama kami baru bisa singgah ke Indonesia. Tapi apapun itu kami sangat menantikan untuk bisa menyapa penggemar kami yang belum pernah kami kunjungi dan sangat menantikan bisa ke Jakarta dan mempersembahkan penampilan yak menarik," kata Bassist Coldplay Guy Rupert Berryman saat diinterview dengan Metro tv, Kamis (18/5).

Ia juga menanggapi penjualan tiket yang disediakan ludes habis dalam waktu yang cepat, dan perlu melakukan diskusi dengan tim jika ingin tampil lebih dari satu kali di Jakarta.

"Kami harus berdiskusi dengan tim manajemen bila ingin tampil di Jakarta lebih dari satu kali. Saya tidak bisa jawab itu apalagi melihat seperti apa situasinya saya sangat santai perihal ini dan sangat terbuka jika memang akan konser 2 dari di Jakarta," ujar laki-laki berusia 45 tahun tersebut.

Kolaborasi dengan BTS

Guy menceritakan pada album kesembilan Coldplay berjudul Music of the Spheres yang terbit pada 2021 terdapat kolaborasi dengan BTS. Menurutnya boyband asal Korea Selatan tersebut tepat untuk diajak bekerja sama.

"Kami pernah dengar dalam wawancara BTS, siapa yang paling ingin diajak berkolaborasi. Mereka menjawab sangat ingin berkolaborasi dengan Coldplay jadi itu awal mulanya mari kita coba," katanya.

Kolaborasi dengan BTS merupakan sebuah trobosan besar dan juga aliran baru di musik pop. Ia juga menyebut terbuka bisa berkolaborasi dengan siapapun.

Untuk berkolaborasi dengan musisi dunia lainnya, para personil Coldplay lebih menunggu sampai ada lagu yang cocok untuk dinyanyikan dan dikolaborasikan. Seperti pada lagu My Universe yang ditulis oleh sang vokalis Chris martin, ia merasa lagu tersebut tepat dikolaborasikan dengan BTS.

"Jadi kuncinya adalah benar-benar merasakan ada kecocokan di musik saat berkolaborasi. Sementara duet dengan Selena Gomez (single Let Somebody Go) memang sepertinya dibuat untuk duet bahkan sebelum mengajak Selena untuk menyanyikannya," pungkasnya.

