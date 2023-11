Jasa Ojek di Konser Coldplay GBK Laris Manis

DITUTUPNYA akses kendaraan pribadi di area Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta yang menjadi lokasi konser tur dunia Coldplay Music of the Spheres World Tour, mendatangkan berkah bagi tukang ojek konvensional. Pasalnya para penonton harus berjalan kaki dari area luar GBK. Tim promotor mengatur beberapa pintu masuk konser yang tersebar di beberapa titik seperti untuk kategori Festival masuk lewat Parkir Timur Senayan, tiket kategori 4 masuk lewat gerbang H dekat Hall Basket. Salah satu pengojek, Abdul mengatakan ia sudah mengantar setidaknya 10 penonton. Baca juga: Ada Konser Coldplay, Kedatangan Penumpang di Stasiun Gambir Meningkat “Dari gate ke gate itu saya tetapkan tarif Rp30 ribu. Kalau dua orang Rp50 ribu,” kata Abdul yang dijumpai Media Indonesia di depan pintu masuk kategori 4, GBK, Senayan, Jakarta, Rabu, (15/11/23). “Kalau saya baru dapat tita penumpang. Belum lama standby di jam 16:00 WIB. Saya tentukan tarif Rp15 ribu per penumpang dari gate ke gate,” kata Andika, pengojek lain. Baca juga: Penyanyi Berbakat Ini Jadi Pembuka dalam Konser Coldplay di Jakarta, Siapakah Dia? Sementara itu, Ryan yang sehari-hari ngojek daring beralih jadi ojek konvensional di konser Coldplay. Ia sudah berada di kawasan GBK sejak pukul 06:00 WIB. “Soalnya jam 10:00-11:00 WIB kendaraan sudah nggak boleh masuk. Tapi baru mulai narik jam 12:00 WIB,” kata Ryan. Dia sendiri menetapkan tarif mulai dari Rp30 ribu—Rp50 ribu. Tarif Rp50 ribu dikenakan jika penonton meminta diantarkan dari titik ujung ke ujung seperti pintu masuk gerbang 3 ke pintu masuk kategori tiket festival. “Ya ini sampai jam 16:00 WIB lewat sudah dapat Rp1 juta lebih. Ini terhitung ramai ya bila dibandingkan event konser lain. Soalnya saya biasanya juga begitu di konser lain. Tadi sempat diminta keluar sih sama petugas, cuma kasih ‘uang rokok’ aja ke petugas biar bisa masuk lagi,” sambung Ryan. (Z-10)

DITUTUPNYA akses kendaraan pribadi di area Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta yang menjadi lokasi konser tur dunia Coldplay Music of the Spheres World Tour, mendatangkan berkah bagi tukang ojek konvensional. Pasalnya para penonton harus berjalan kaki dari area luar GBK.

Tim promotor mengatur beberapa pintu masuk konser yang tersebar di beberapa titik seperti untuk kategori Festival masuk lewat Parkir Timur Senayan, tiket kategori 4 masuk lewat gerbang H dekat Hall Basket.

Salah satu pengojek, Abdul mengatakan ia sudah mengantar setidaknya 10 penonton.

“Dari gate ke gate itu saya tetapkan tarif Rp30 ribu. Kalau dua orang Rp50 ribu,” kata Abdul yang dijumpai Media Indonesia di depan pintu masuk kategori 4, GBK, Senayan, Jakarta, Rabu, (15/11/23).

“Kalau saya baru dapat tita penumpang. Belum lama standby di jam 16:00 WIB. Saya tentukan tarif Rp15 ribu per penumpang dari gate ke gate,” kata Andika, pengojek lain.

Sementara itu, Ryan yang sehari-hari ngojek daring beralih jadi ojek konvensional di konser Coldplay. Ia sudah berada di kawasan GBK sejak pukul 06:00 WIB.

“Soalnya jam 10:00-11:00 WIB kendaraan sudah nggak boleh masuk. Tapi baru mulai narik jam 12:00 WIB,” kata Ryan.

Dia sendiri menetapkan tarif mulai dari Rp30 ribu—Rp50 ribu. Tarif Rp50 ribu dikenakan jika penonton meminta diantarkan dari titik ujung ke ujung seperti pintu masuk gerbang 3 ke pintu masuk kategori tiket festival.

“Ya ini sampai jam 16:00 WIB lewat sudah dapat Rp1 juta lebih. Ini terhitung ramai ya bila dibandingkan event konser lain. Soalnya saya biasanya juga begitu di konser lain. Tadi sempat diminta keluar sih sama petugas, cuma kasih ‘uang rokok’ aja ke petugas biar bisa masuk lagi,” sambung Ryan. (Z-10)