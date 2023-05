Niki-Nicole World Tour 2023 Mampir Jakarta 26 September

PENYANYI Nicole Zefanya alias Niki telah mengumumkan jadwal Nicole World Tour 2023 lewat unggahan Instagram. Salah satu lokasi yang akan disinggahi penyayi tersebut adalah Jakarta, dan konser tersebut akan digelar pada 26 September 2023, tepatnya di Hall D2 JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Tidak percaya akhirnya saya mengumumkan ini. Kami akan kembali tur keliling dunia tahun ini," tulis Niki dikutip dari akun instagram

@nikizefanya, Selasa (16/5/).

Penyanyi yang bernaung di bawah label 88rising, pertama kaliny bakal tampil di Australia dan Eropa lewat Nicole World Tour 2023.

"Amerika Utara, Asia, dan pertama kalinya di Australia dan Eropa. Saya sangat bersemangat, terima kasih atas semua cinta dan dukungan kalian semua," lanjut Niki.

Niki mengaku tak sabar untuk bertemu para penggemarnya lewat tur tersebut. "Saya tidak sabar melihat wajah cantik kalian lagi," tulis Niki.

Seperti yang diketahui, pelantun ‘High School in Jakarta’ itu menambahkan, tiket untuk konsernya bakal dijual mulai 18 Mei 2023 lewat tautan nikizefanya.com pukul 10.00 pagi waktu AS. Sebagai informasi, Niki terakhir kali ke Indonesia pada gelaran Head In The Clouds (HITC) pada Desember 2022.

Kala itu, Niki tampil bersama penyanyi Indonesia lainnya yang berkarya di 88rising seperti Rich Brian, Warren Hue, hingga Stephanie Poetri.

Tak hanya itu, sebelumnya Niki juga telah resmi keluarkan album live pertamanya. Album ini khusus berisi tentang performanya saat menggelar konser di The Wiltern, Los Angeles, California, Amerika Serikat.

"Diverifikasi, baru saja muncul untuk mengumumkan album live pertama saya sudah keluar sekarang," kata Niki.

Album konser live saat Ia bernyanyi di The Wiltern, Los Angeles, California bercerita ketika Ia pertama kali pindah ke Los Angeles Amerika Serikat dan tinggal di K-town.

Setiap harinya Ia harus berjalan melewati The Wiltern setiap hari untuk mendapatkan kopi dan akhirnya ia merilis album live pertamanya saat konser di panggung musik megah tersebut.

"Pertunjukan ini adalah penutup dari tur utama saya yang pertama. harap kalian menikmatinya sama seperti saya menikmati pertunjukan bermain untuk kalian," ujar Niki.

The Wiltern, Los Angeles merupakan tempat terakhir Niki melakukan tur bertajuk Nicole North American Tour 2022. Tur tersebut dimulai di Malkin Bowl, Vancouver, pada 9 September 2022. Kemudian terbang ke Seattle, Portland, Sacramento, San Fransisco, Toronto, New York, Boston, Dallas, sampai Phoenix dan ditutup di Los Angeles.(Z-10)