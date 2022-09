Wohoo! Ada Joji, Rich Brian Hinggaa Niki di Head In The Clouds Jakarta

LABEL musik 88rising mengunggah pemberitahuan daftar musisi yang akan tampil di konser Head In The Clouds pada 3-4 Desember 2022.

“Untuk Indonesia dengan cinta! Inilah line up Head In The Clouds 2022 di Jakarta 3 & 4 Desember di Community Park PIK2. Tiket 2 hari kembali dijual pada Rabu, 21 September 2022 pukul 10 pagi WIB @JKT.HITCFESTIVAL.COM. Sampai berjumpa lagi,” tulis 88rising pada keterangan unggahan tersebut.

Berikut ini daftar musisi yang akan tampil di acara tersebut:

1. Niki

2. Rich Brian

3. Joji

4. Jackson Wang

5. (g)I-DLE

6. Eaj

7. Yoasobi

8. Bibi

9. Atarashi Gakko!

10. Elephante

11. Milli

12. Spence Lee

13. Stephanie Poetri

14. Veegee

15. Voice of Baceprot

16. Warren Hue

17. Yanqi Zhang

18. Ylona Garcia

Bersama dengan tamu spesial yaitu Kaskade

Sama seperti konser Head In The Clouds lainnya, terdapat pameran makanan yang akan dibuka selama konser berlangsung. Di Jakarta, pameran makanan HITC akan diatur oleh Pesta Rasa. Pameran makanan ini dibuat untuk memperkenalkan makanan-makanan Asia kepada penonton yang datang. Terlebih kepada penonton yang berasal dari tempat lain dan bukan dari Asia.(OL-5)