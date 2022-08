88Rising Persembahkan 'Head in The Clouds' di PIK

CEO 88rising Sean Miyashiro memastikan pihaknya siap menggelar 'Head in The Clouds' Jakarta 2022 di Community Park PIK 2, Jakarta pada 3-4 Desember 2022. Ini menjadi penanda HITC Jakarta 2022 digelar secara internasional selama dua hari di Indonesia.

HITC Jakarta 2022 siap menampilkan deretan musisi terkenal di seluruh dunia dengan konsep produksi yang unik dan menambah kelokalan lewat pameran seni serta suguhan makanan khas Indonesia.

"Kami sangat senang akhirnya dapat membawa festival musik Asia satu-satunya di dunia ke kota yang dekat di hati kami seperti Jakarta," kata Sean Miyashiro dalam siaran pers, Selasa (2/8).

Adapun deretan musisi yang dipastikan tampil di antaranya Jackson Wang, NIKI, Rich Brian, Joji, Jay Park, Chung Ha, Warren Hue, dan masih banyak musisi lainnya.

Untuk tiket Festival Head in the Cloud Jakarta 2022 akan didistribusikan secara pra-penjualan mulai Kamis (4/8) pukul 10.00 WIB.

Nantinya calon pembeli bisa membeli tiket dengan menggunakan pembayaran BCA, sebagai official payment partner. Tiket bisa juga didapatkan di Blibli.com, selaku official e-commerce partner HITC Jakarta.

Anda bisa mengunjungi situs web http://jkt.hitcfestival.com/ untuk informasi lebih lanjut.

Head In The Clouds Music and Arts Festival memulai debutnya pada 2018 sebagai festival musik Asia-sentris pertama di AS. Pada 2021, Head In The Clouds menjadi festival dua hari, dengan penampilan terbaru disiapkan untuk Agustus 2022 di Los Angeles, California.

Festival ini termasuk dalam deretan acara yang dipilih oleh Fast Company sebagai salah satu dari 10 acara langsung paling inovatif pada 2022.(Ant/OL-5)