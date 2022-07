Siswi SMA asal Banyuwangi Dapat Bimbingan dari Niki Zefanya

PEMENANG BintangSMA 2021 Pudak Wangi membagikan pengalamannya bersama penyanyi Niki Zefanya di instagram pribadinya. Animator yang masih duduk di bangku SMA ini terbang ke Los Angeles untuk bertemu langsung dengan idolanya

“You can tell from my face in this picture, i was suuuper nervous hahah. But @nikizefanya is super sweet and down to earth. such an inspiration,” tulisnya di caption instagram.

Siswi asal Banyuwangi yang akrab disapa Puwang ini juga mengutarakan kebahagiannya ketika bertemu dengan idolanya, Niki Zefanya. Dalam pertemuannya, Puwang berkesempatan belajar tentang beradaptasi dengan lingkungan asing, dinamika perjalanan meraih mimpinya dan kesan seorang Niki Zefanya menjadi wakil Indonesia di kancah Internasional.

Tidak hanya itu, pelantun tembang every summertime ini juga ikut membagikan kebahagiannya di Instagram pribadinya.

“I’m blown away to see what she’s achieved at only 17!!!” tulis Niki.

Penyanyi soundtrack film Shang-Chi ini juga mendoakan Puwang dalam perjalanannya di masa depan.

Diketahui, Pudak Wangi berhasil berangkat ke Los Angeles dan bertemu idolanya setelah memenangkan kompetisi Pocari Sweat Bintang SMA Tahun 2021. Saat ini, Puwang masih melakukan aktivitas dan perjalannya sebagai seorang pemenang.(OL-5)