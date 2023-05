Menyelami Distopia, Ini 6 K-Drama yang Harus Ditonton Sebelum 'Black Knight'

K-DRAMA Drama Black Knight resmi tayang di platform streaming berbayar Netflix Jumat (12/5) kemarin. Lewat drama ini, industri hiburan Korea membawa penonton ke dalam dunia distopia atau dunia yang jauh dari harapan atau disebut K-drama Dystopian.

Padahal, K-drama sering kali mengisahkan alur cerita yang ringan, romantis, dan klise. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, drama asal negeri gingseng ini telah merambah ke wilayah baru dengan menjelajahi alur cerita yang beragam, termasuk genre distopia.

Jika kamu penasaran dengan apa yang ditawarkan K-drama dystopian, pastikan untuk menonton enam seri menonjol ini sebelum terjun ke 'Black Knight'!

1.All of Us Are Dead

Serial pertama yang harus kamu tonton adalah ‘All of Us Are Dead’. Serial ini bercerita tentang wabah zombie yang dihadapi siswa sebuat sekolah menengah.

Ini benar-benar mimpi buruk anak sekolah menengah! Cari tahu siapa yang akan selamat dan siapa yang akan tertular dengan menonton serial yang mendebarkan ini.

2.Dark Hole

‘Dark Hole’ adalah serial lain yang tidak boleh dilewatkan. Itu berpusat di sekitar lubang pembuangan misterius yang menciptakan beberapa mutan paling menakutkan dari asap. Serial ini adalah tentang sekelompok penyintas yang hanya mencoba bertahan hidup hari demi hari di lingkungan yang dingin dan intens ini.

3. Glitch

Drama selanjutnya adalah ‘Glitch’, yang berpusat pada karakter bernama Huh Bo-ra dan anggota yang merupakan bagian dari klub UFO. Serial ini menemukan rahasia misterius yang mulai terurai dengan setiap episode yang lewat.

4. Hellbound

Berdasarkan webtoon, serial fantasi kelam ini menunjukkan apa yang terjadi ketika dua dunia saling bentrok. Makhluk dunia lain muncul begitu saja dan datang untuk mengutuk orang ke neraka.

Dengan kejadian supernatural yang menyebabkan banyak kesusahan, ‘Hellbound’ akan membuat kamu berpikir dua kali tentang apa yang kamu anggap remeh!

5. Kingdom

‘Kingdom’ bercerita tentang Putra Mahkota Joseon, yang mengalami beban berat saat penyakit misterius mulai menyerang warga sipil kerajaannya. Dengan mempertaruhkan nyawa rakyatnya, apa yang akan dilakukan Lee Chang?! Ini adalah seri yang mendebarkan dan menegangkan yang akan membuat pemirsa gelisah.

Saat ini Kingdom telah sampai pada sekuel terbarunya Kingdom: Ashin of The North (2021). Drama ini tayang setelah sebelumnya sukses dengan musim sebelumnya Kingdom 1 (2018) dan Kingdom 2 (2020).

6. Sweet Home

Terakhir, ‘Sweet Home’ yang berkisah tentang seorang siswa sekolah menengah yang kesepian yang kehilangan keluarganya karena serangkaian peristiwa yang tidak menguntungkan.

Dia menemukan dirinya dihadapkan pada kenyataan baru di mana monster mencoba untuk mengambil alih dunia! Serial ini akan membuat penonton bertanya-tanya apa yang akan mereka lakukan jika mereka berada dalam situasi yang sama.

Secara keseluruhan, K-drama bertema distopia yang tercantum di atas adalah cara yang bagus untuk melarikan diri ke dunia alternatif lain dan merasakan alur cerita yang mendebarkan. Semua seri ini intens dengan caranya masing-masing, dan pemirsa pasti akan menemukan sesuatu untuk disukai di masing-masing seri. (Z-10)