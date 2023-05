Kabar Gembira! Konser Honne di Jakarta 7 Juni, Cek Harga Tiketnya

KABAR gembira untuk para penggemar Honne, duo pop alternatif ini akan datang ke Jakarta lewat konser bertajuk ‘Honne Asia Tour 2023’.

Konser akan diselenggarakan di Beach City International Stadium Ancol ini menjadikan Jakarta sebagai destinasi mereka, selain Taipei, Manila, Filipina, Hongkong, Singapura, dan Kuala Lumpur.

Kedatangan Honne diketahui sudah ditunggu oleh para penggemar. Pasalnya, konser ini akan menjadi yang pertama sejak penampilan terakhir mereka di Jakarta 4 tahun lalu.

“Asia Tenggara sudah seperti rumah kedua bagi kami. Kami senang pergi ke sana dan mengadakan pertunjukan. Itu sebabnya kami sangat bersemangat untuk memberi tahu Anda tentang tur Asia kami pada tahun 2023,” ujar Andy dan James lewat video promosi mereka.

“Sudah terlalu lama, jadi yang ini akan sangat istimewa. Akan ada banyak musik yang belum pernah Anda dengar secara langsung, serta favorit lama Anda," kata mereka lagi.

Sobat Media Indonesia, berikut harga tiket konser Honne di Jakarta secara lengkap:

1. Cat 1 (VIP Seating) Rp1.788.000

2. Cat 2 (Standing Festival A) Rp1.548.000

3. Cat 3 (Standing Festival B) Rp1.428.000

4. Cat 4 (Seating B-C) Rp1.428.000

5. Cat 5 (Seating D) Rp1.188.000

6. Cat 6 (Seating E) Rp1.068.000

Penjualan tiket dibuka sejak hari Jumat (5/5) pukul 14.00, kamu bisa membeli tiket konser Honne aplikasi Tiket.com.

Jangan sampai terlewat ya sobat Media Indonesia. Sedikit bocoran, pada konser Honne kali ini, mereka akan membawakan lagu terbaru dari EP Let’s Just Say The World Ended A Week From Now, What Would You Do? Wellcome Back Jakarta Honne!