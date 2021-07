Honne Gelar Konser Daring untuk Penggemar di Indonesia, Malam Ini

GRUP musik Honne siap mengobati rindu penggemar mereka di Indonesia melalui program pertunjukan musik daring Mola Chill Fridays yang

akan dihelat langsung, Jumat (23/7) malam mulai pukul 20.30 di layanan streaming Mola TV.

"Semoga sajian Mola Chill Fridays minggu ini bisa menemani masa-masa sulit dan membuat semua orang untuk menunda bepergian sekaligus menemani mereka yang harus melakukan isolasi mandiri di rumah," kata perwakilan Mola, Mirwan Suwarso, melalui keterangan resmi, Jumat (23/7).

Honne adalah duo musik asal London yang terdiri dari James Hutcher dan Andy Clutterback. Keduanya membentuk grup pada 2014.

Saat melepas mini album, debut lagu mereka Warm on A Cloud Night pada 2016 mendapatkan jutaan streams dari penikmat musik di seluruh dunia.

Dalam waktu singkat, Honne tidak hanya jadi populer di Inggris Raya, namun juga populer bagi publik Amerika Serikat dan terutama Asia, seperti Korea Selatan, Filipina, Singapura, dan Indonesia yang telah akrab dengan lagu-lagu mereka seperti Location Unknown, Day 1, dan Me & You.

Saat menghelat konser di Indonesia, Honne sampai harus menambah sehari lagi jadwal di Jakarta dan Surabaya akibat permintaan publik Indonesia

yang luar biasa.

Baru-baru ini, Honne kembali mengeluarkan album bertitel Let's Just Say the World Ended a Week from Now, What Would You Do? yang sangat relevan dengan kondisi pandemi saat ini.

Di album itu, Honne berkolaborasi dengan NIKI, solis Indonesia yang berkiprah di Amerika.

Ke depannya, Honne mengaku sangat menginginkan berkolaborasi dengan Rich Brian, yang saat ini berada di bawah label yang sama dengan NIKI.

Sebelum penampilan Honne, musikus muda Vira Talisa dengan genre musik retro pop, akan membuka Mola Chill Fridays kali ini. (Ant/OL-1)