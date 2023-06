Konser Gratis BangBangCon Awali BTS FESTA 2023

PADA Sabtu (3/6) tengah malam waktu Korea Selatan, BTS meluncurkan poster ilustrasi dengan tiga tiket yang mengungkapkan tanggal dan waktu ketika mereka akan melakukan streaming konser BTS sebelumnya. Konser gratis bertajuk BangBangCon tersebut diadakan untuk merayakan ulang tahun ke-10 mereka sekaligus mengawali BTS FESTA 2023.

Acara streaming dimulai pukul 12 siang waktu Korea Selatan pada Sabtu (3/6) dan penggemar akan dapat menonton BTS 5th MUSTER [Magic Shop] 2019 di Seoul atau BTS 2021 MUSTER SOWOOZOO. Kemudian pada jam 8 malam, para penggemar dapat menyaksikan konser BTS MAP OF THE SOUL ON:E.

BTS terdiri dari 7 anggota, yaitu RM, Jin, Suga, J-Hope, V, Jimin, dan Jungkook. Mereka debut pada tahun 2013 di bawah naungan BigHit Music. Baru-baru ini, anggota BTS yaitu Suga, menggelar konser tunggal selama 3 hari di Indonesia pada 26-28 Mei 2023.

Baca juga: Jungkook BTS Cetak Rekor Baru di Platform Spotify

Saat ini, BTS lebih fokus pada aktivitas solo karena beberapa anggota sedang menjalani wajib militer. Namun, mereka tetap aktif dalam industri musik dan telah meraih banyak penghargaan, termasuk Billboard Music Awards dan Grammy Awards.

Album terbaru BTS yang dirilis pada tahun 2020 berhasil mencatatkan penjualan sekitar 2,6 juta kopi dalam satu hari saja. Mereka juga sering menjadi duta merek untuk merek-merek terkenal. Prestasi BTS yang telah mencapai tingkat internasional menjadikannya sebagai grup KPop pria nomor 1 di dunia.

Baca juga: Wamil di Wonju, J-Hope BTS Naik Jabatan

BangBangCon adalah konser online yang sebelumnya diadakan pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020, konser ini memecahkan rekor dunia sebagai konser online dengan jumlah penonton terbanyak. Konser online ini sebelumnya berbayar, tetapi kali ini diadakan secara gratis untuk para penggemar BTS yang disebut ARMY.

Diketahui bahwa untuk perayaan FESTA tahun 2023, BTS telah mempersiapkan berbagai kejutan untuk para penggemar dalam waktu yang lama.

Perayaan FESTA kali ini akan memiliki perbedaan, karena ada kemungkinan tidak semua anggota BTS dapat tampil secara lengkap. Hal ini dikarenakan Jin dan J-Hope sedang menjalani wajib militer saat ini.

Meskipun demikian, para penggemar tidak perlu khawatir, karena dalam perayaan FESTA yang ke-10 tahun ini, BTS mengumumkan bahwa mereka akan merilis lagu baru yang berjudul "Take Two" pada tanggal 9 Juni mendatang. Bahkan, BIGHIT telah merilis foto BTS OT7 lengkap dengan konsep dominasi warna ungu.

(Z-9)