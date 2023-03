Mike Shinoda Tolak Konser Bareng Hologram Chester

VOKALIS Linkin Park Mike Shinoda tidak tertarik tampil dengan hologram mendiang vokalis band tersebut, Chester Bennington, yang meninggal karena bunuh diri tahun 2017.

Pria berusia 46 tahun itu mengatakan band genre rock tersebut menolak tampil bersama versi virtual Bennington. Meskipun salah satu pembawa acara radio menawarkan Shinoda, akan membayarnya 'uang yang baik' untuk menontonnya.

"Saya merasa itu menyeramkan. Bahkan jika kita tidak berbicara tentang kita, jika kita tidak berbicara tentang Chester, yang merupakan subjek yang sangat sensitif, dan kita akan memiliki perasaan tentang bagaimana kita akan mewakilinya," kata vokalis dan multi instrumentalis Linkin Park itu dilansir People, Jumat (17/3).

"Bagi saya, itu jelas tidak. Saya tidak suka itu," lanjutnya.

Shinoda pun membandingkan dengan petunjungan hologram populer ABBA di London. Penggemar artis Mamma Mia itu menjelaskan mengapa hal itu berbeda dengan menggambarkan anggota band yang telah meninggal di atas panggung.

"Mereka semua masih di sini, namun mereka ingin melakukannya dengan cara ini karena mereka ingin membawa Anda kembali ke saat di mana lagu-lagu itu masih baru dan di era apa pun itu. Saya mengerti. Saya tidak yakin, bahkan dalam keadaan seperti itu, saya tidak yakin secara pribadi saya akan membeli tiket pertunjukan. Tapi [orang lain] akan melakukannya. Tidak apa-apa," katanya.

Teranya, Linkin Park mengeluarkan single yang belum pernah dirilis sebelumnya yang menyertakan suara Bennington berjudul Lost. Lagu itu juga menghormati peringatan 20 tahun album Meteora.

"Ini seperti foto lama. Itu bisa terasa pahit, tapi melupakan bahwa itu ada dan kemudian mendengarnya dan diteleportasi kembali ke sana, itu adalah hadiah," ucapnya tentang lagu tersebut.

Sejak itu, mereka juga mengumumkan peringatan 20 tahun album tersebut, yang akan dirilis pada bulan April 2003. Band ini sebagian besar telah hiatus sejak konser penghormatan Linkin Park and Friends: Celebrate Life in Honor of Chester Bennington pada Oktober 2017. (Z-3)