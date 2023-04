Single Teranyar Derai Kembali Berkisah Soal Love Language

DUO musisi alternatif pop, Derai, merilis single Love Tale. Single baru ini berkisah mengenai love language atau bahasa kasih.

Derai, yang terdiri dari Ica Deriza dan Ramli Nurhappi (Rai), menyebut Love Tale membahas soal bahasa kasih mereka yaitu giving gifts atau memberi hadiah.

"Lagu ini adalah ucapan selamat dari Rai untuk ulang tahun Deriza, tentang rasa syukur bertambah usia yang dirayakan bersama-sama," ujar Ica, dikutip Selasa (11/4).

Baca juga: Tutup Tahun 2022, Derai Rilis On My Way

Kehadiran karya baru Derai merupakan kelanjutan dari tiga lagu duo asal Sukabumi itu sebelumnya yaitu In My Blood, Relate To You, dan On My Way, yang juga menggambarkan soal bahasa kasih, seperti physical touch (sentuhan), word of affirmation (kata-kata afirmasi), dan acts of service (pelayanan.

Rencananya empat lagu itu akan dimasukkan Derai dalam mini album mereka yang akan datang, Love in Colors.

Love Tale hadir dengan nuansa elektro, memadukan vokal kedua personel Derai.

Baca juga: Derai Rilis Single Berbahasa Inggris Kedua

Rai mengungkapkan bahwa Love Tale mereka ciptakan berdua dan diproduseri oleh Ankadiov. Derai juga menggandeng Kamga Mo untuk menjadi pengarah suara.

"Semoga setiap orang selalu dikelilingi kebahagiaan, merayakan hari-hari penting dengan penuh sukacita. Semoga Love Tale bisa menemani setiap pendengarnya di kala bahagia," kata Ica.

Love Tale, saat ini, sudah bisa dinikmati di seluruh platform streaming digital Indonesia. (Ant/Z-1)