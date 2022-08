Derai Rilis Single Berbahasa Inggris Kedua

DERAI menghadirkan bahasa cinta lewat karya terbaru mereka di Relate to You, yang merupakan single berbahasa Inggris kedua mereka.

Ica Deriza, salah satu personel Derai, menjelaskan makna lagu Relate To You, yang menjadi representasi dari bahasa cinta yang merupakan Word of Affirmations versi Derai.

Secara penulisan lirik, kata Ica, lagu ini ingin menyampaikan rasa sayang yang ternyata sudah ada dari lama.

"Sudah ada, tetapi baru disadari. Terkadang kita baru menyadari seseorang yang kita butuhkan ada dekat dengan kita," ujar Ica dalam siaran pers, Jumat (5/8).

Lagu bergenre pop dengan nuansa elektro berdurasi hampir 3 menit ini terdengar easy listening.

Perpaduan vokal kedua personel di lagu dengan liriknya yang romantis menjadikan Relate To You menjadi lagu balad yang sesuai untuk dinikmati oleh mereka yang sedang perjalanan di dalam kendaraan karena perpaduan beat yang ringan dan chill.

Ramli Nurhappi atau Rai, personil Derai lainnya, menjelaskan penggarapan Relate To You yang terbilang cukup singkat.

Penulisan hingga proses rekaman terhitung kurang lebih 2 pekan. Ramli dan Deriza, selaku pencipta lagu, diproduseri oleh Ankadiov Subran dan Kamga sebagai Vocal Director dalam proses penulisan hingga rekaman.

Serta proses mixing dan mastering melibatkan Ivan Gojaya dan Dimas Pradipta.

"Inspirasinya datang dari keresahan yang secara pribadi aku tulis untuk Deriza. Awalnya dituangkan ke dalam sepenggal lirik, 'Here i'm oh here i'm, i'm loving you i don't think you know', hingga menjadi susunan lagu yang sempurna," kata Rai.

Official visualizer single Relate To You dirilis bersamaan dengan rilisnya lagu dan dapat ditonton di kanal youtube Derai.

Visualizernya memiliki dominasi warna biru dengan menampilkan kedua personel Derai.

Konsepnya sendiri, Rai menjelaskan, memperlihatkan dua pasangan yang sedang berkomunikasi melalui telepon menjadi salah satu representasi dari Word of Affirmations.

Derai berharap, single terbaru mereka dapat diterima dengan hangat.

"Semoga lagu ini memiliki arti relate yang lebih luas lagi serta sampai kepada pendengar dengan caranya masing-masing. Dan

harapnya dari lagu ini Derai diharapkan dapat dikenal lebih luas lagi," ujar mereka. (Ant/OL-1)