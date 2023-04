Pemeran Mandalorian Diharapkan Bergabung di Sekuel Super Mario Bros

Aktor Jack Black berharap Pedro Pascal dapat mengisi suara karakter Wario untuk sekuel The Super Mario Bros Movie. Menurutnya, Pascal sangat cocok memainkan peran musuh bebuyutan Mario. Black sendiri merupakan pengisi suara karakter Bowser di film yang baru saja dirilis di bioskop pekan lalu tersebut.

Berkaca dari pengalamannya yang sering terlibat dalam film animasi, Black tidak yakin apakah karakter yang dia mainkan akan kembali di film kedua. Ia mengatakan film animasi cenderung akan menghadirkan karakter penjahat yang berbeda di setiap kelanjutan filmnya seperti yang terjadi pada Kung Fu Panda.

"Bagaimana jika ada penjahat yang lebih kuat dan lebih jahat? Maka saya mungkin perlu berbalik untuk membantu Mario dan yang lainnya untuk mempertahankan alam semesta kita kemudian melawan kejahatan lain," kata dia.

"Mungkin itu adalah Wario. Pedro Pascal adalah Wario," tegas Black.

The Super Mario Bros sukses memuncaki box office dengan penjualan tiket secara global sebesar US$377 juta atau setara Rp5,6 triliun pada pekan perdana. Angka tersebut menjadi debut terbesar sepanjang tahun ini, menggeser Ant-Man and the Wasp: Quantumania yang mengantongi US$225,3 juta atau setara Rp3,3 triliun.

Tidak hanya itu, film yang dibintangi Chris Pratt tersebut juga dinobatkan sebagai film adaptasi gim video dengan penghasilan debut terbaik sepanjang masa mengalahkan Sonic the Hedgehoc 2. Itu juga menjadi film animasi dengan debut terbaik, melewati Frozen 2. (Ant/Z-11)