HIVI! Rilis Video Musik Selalu Bersamamu

BEGITU diluncurkan, single terbaru andalan HIVI!, Selalu Bersamamu, langsung menjadi mood boster kaum muda, terutama bagi yang tengah berjuang mewujudkan impian dan butuh asupan semangat.

Hal itu karena single ini berisi pesan mengenai tulusnya pendampingan dan bimbingan dalam setiap kesulitan dan tantangan yang dihadapi dalam perjalanan meraih impian yang dihadapi kaum muda.

Menariknya, sosok yang ditampilkan di video klip Selalu Bersamamu ternyata bukanlah model, melainkan real sosok anak muda yang benar-benar tengah meraih mimpi untuk memperbaiki masa depan.

Bukan hanya sukses meracik aransemen yang bersemangat tapi ringan khas HIVI! untuk mengawal paduan apik vokal Ilham Aditama dan Neida Aleida, single baru grup musik dengan judul Selalu Bersamamu itu juga menampilkan video klip yang unik. Para talent yang ditampilkan merupakan sosok nyata tiga anak-anak muda yang sedang berjuang meraih cita-cita demi kehidupan yang lebih baik di masa depan dengan menjalani pendidikan di perguruan tinggi walau di tengah-tengah kesulitan dan kekurangan.

Sehingga mereka merupakan cerminan kisah banyak anak muda Indonesia. Banyak yang didera kegagalan dalam seleksi SBMPTN yang didasarkan pada prestasi akademik karena mereka memang sejak awal berada dalam kesulitan mengakses pendidikan yang berkualitas.

Akhirnya banyak yang harus menunda impian mereka. Sebagian menjalani kehidupan ganda, bekerja sambil kuliah padahal mereka kerap dalam posisi harus bekerja keras bukan hanya demi memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri tapi juga untuk menafkahi keluarga mereka.

Sehingga apa yang ditampilkan dalam video klip ini adalah kejadian sebenarnya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Seperti merawat anggota keluarga, harus bekerja dari pagi hingga sore, lalu dalam keadaan sudah penat masih setia menjemput impian menuju kehidupan lebih baik dengan melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi pada malam harinya.

Tidak ayal video klip ini sukses mengantar isi pesan dari lagu Selalu Bersamamu yang mengharukan namun sekaligus penuh semangat hingga sukses mengaduk perasaan anak muda.

Terbukti banyak memancing komentar positif. “Huhu lagunya bagus sekali... Lagu yang pas untuk didengar tiap pagi untuk penyemangat hari,” demikian ujar Novia Prasasti di kolom komentar akun YouTube Selalu Bersamamu.

Single Selalu Bersamamu, dari grup musik HIVI! ini sejatinya merupakan versi terjemahan bahasa Indonesia dengan aransemen baru yang dibuat oleh HIVI! dari karya musisi asal Filipina, Quest, yang berjudul Sasamahan Kita.

Grup musik HIVI!, yang beranggotakan Febrian Nindyo Purbowiseso, Ilham Aditama, Neida Aleida dan Ezra Mandira, berharap single Selalu Bersamamu, bisa memandu anak-anak muda Indonesia yang tengah berusaha mewujudkan impian untuk kehidupan yang lebih baik agar terus melangkah dan tidak mudah menyerah. Seperti lirik lagi dalam single ini, “Tiap langkahmu, wujudkan mimpimu…” (RO/Z-1)