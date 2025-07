FUNTAZTIC.LY by BRI: Konser Musik Lintas Generasi dengan Pengalaman Digital lewat BRImo

BRI bersama SyahLive menghadirkan konser musik FUNTAZTIC.LY di Tennis Indoor Senayan, Jakarta pada 27 Juli 2025. (BRI)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus menunjukkan komitmennya dalam menjangkau generasi muda Indonesia melalui dukungan pada industri kreatif, khususnya musik. Kali ini, BRI menggandeng SyahLive untuk menghadirkan konser musik bertajuk

“FUNTAZTIC.LY by BRI”, yang akan digelar di Tennis Indoor Senayan, Jakarta pada Minggu, 27 Juli 2025. Konser ini akan menjadi panggung lintas generasi dengan kolaborasi nuansa nostalgia dan sentuhan kekinian yang dikemas secara spektakuler.

Tak hanya konser musik, rangkaian acara juga akan diramaikan oleh “FUNTAZTIC.LY Pop Land” yang terbuka untuk umum dan berlangsung selama dua hari, pada 26 – 27 Juli 2025 pukul 10.00 – 21.00 WIB. Di sini, pengunjung dapat menikmati pertunjukan musik di panggung outdoor, area belanja kreatif, jajanan hits, hingga ruang ekspresi bagi berbagai komunitas.

FUNTAZTIC.LY by BRI tersebut digelar oleh Syahlive dan didukung sepenuhnya oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai official banking partner. Adapun deretan artis yang akan meramaikan konser ini antara lain Elliot James Reay, Tulus, Ziva Magnolya, Lyodra dan HIVI!

Head of Digital Innovation Group BRI, Dr. Kaspar Situmorang mengatakan bahwa generasi muda saat ini tidak hanya mencari hiburan, tetapi juga pengalaman yang terintegrasi dengan teknologi dan kemudahan. “Melalui konser ini, BRI ingin hadir di tengah keseharian mereka dengan menawarkan solusi keuangan digital yang praktis, aman, dan modern melalui BRImo,” ujar Kaspar.

Pada kesempatan yang sama Head of Branding & Marketing Communication Group BRI, Roma Jaka Permata Simanjuntak menambahkan “Kami berharap FUNTAZTIC.LY by BRI tak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga momentum untuk memperkenalkan transformasi BRI yang makin adaptif terhadap kebutuhan zaman. Ini adalah bagian dari strategi kami menjadikan BRImo sebagai lifestyle banking app pilihan generasi muda.”

Menurut Chief Executive Officer SyahLive Ferrisyah, konser musik FUNTAZTIC.LY by BRI akan dikemas dengan bentuk one stop hang out dan visual yang modern sehingga mampu memanjakan anak-anak muda dalam menikmati musik sekaligus menjadi tempat berkumpul yang menyenangkan. Tennis Indoor Senayan dipilih sebagai lokasi yang strategis berada di pusat aktivitas anak muda dan sangat mudah diakses dengan berbagai pilihan transportasi umum. Hal ini akan akan menciptakan kesempatan transaksi lebih besar bagi setiap tenant yang berpartisipasi pada event ini.

“Kejutan kolaborasi musisi lintas genre, serta penguatan unsur emosi dan interaksi dalam konser ini diharapkan dapat menampilkan vibes baru bagi berbagai generasi dalam menikmati musik,” ujar Ferrisyah dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta, Rabu (16/7).

Seluruh tiket konser dapat dibeli secara online melalui BRImo, sekaligus masyarakat juga bisa mengakses informasi konser serta berbagai promo menarik melalui aplikasi ini. Untuk info selengkapnya mengenai konser musik FUNTAZTIC.LY by BRI dapat mengunjungi http://bbri.id/funtazticly. (RO/Z-2)