Gandeng Girlfriend, LØLØ Rilis Single 5,6,7,8

MUSISI pop-punk yang kini sedang ramai dibicarakan, LØLØ, baru saja merilis single terbarunya 5,6,7,8 (feat. girlfriends).

Diproduksi oleh John Feldmann, The Futuristics, dan Brock, single antemik ini menghadirkan vokalis girlfriends, Travis Mills, yang bergabung dengan LØLØ di lagu ini yang menceritakan tentang hubungan yang berakhir

Dengan melodi gitar yang catchy, vokal yang kuat, dan drum yang penuh energi, 5,6,7,8 dengan sempurna menangkap esensi genre pop-punk dengan unsur katarsisnya, seraya mengekspresikan perasaan masa bodoh untuk semua hubungan yang gagal walaupun keduanya telah berusaha sekuat tenaga.

Di balik kerasnya lagu ini, LØLØ dan Travis juga menyisipkan unsur kesedihan saat mereka menyanyikan "And we just keep on dancing round the truth / that in the end it won't be me and you", yang semakin menambahkan kedalaman lagu ini.

"5,6,7,8 adalah tentang berdansa menghindari kenyataan di mana hubungan seseorang akan berakhir namun ia tidak ingin melepaskannya. Ketika kita tahu hubungan itu tak akan bisa berlanjut, namun kita tidak mau menerimanya dan menghindarinya, yang membuat semuanya semakin buruk." cerita LØLØ.

Tahun 2022 merupakan tahun penuh kolaborasi bagi LØLØ. Ia merilis EP debbie downer dengan berbagai single termasuk u turn me on (but u give me depression), debbie downer bersama Maggie Lindemann, dan juga berkolaborasi dengan Simple Plan di 20th anniversary re-release dari hit mereka, I'm Just A Kid.

Di tur Sad Summer Festival, LØLØ juga tampil bersama Mayday Parade, Neck Deep, dan Waterparks sebelum kemudian tampil di Lollapalooza.

Besar di Toronto dan kini berbasis di Los Angeles, LØLØ masuk ke deretan musisi baru yang menyegarkan di skena musik pop-punk.

Penyanyi-penulis lagu ini tampil memukau baik online maupun di panggung dengan karakternya yang keren dan lirik-lirik yang tajam.

Pada 2020, LØLØ meledak di TikTok dengan video-video di mana ia menampilkan interpretasi dari beberapa lagu-lagu hit, dan menulis lirik dari sudut pandang sebaliknya dari berbagai lagu, seperti saat ia membawakan Betty dari Taylor Swift, namun dari perspektif karakter Betty, yang langsung viral di TikTok.

Ia juga telah tampil di Lollapalooza dan dengan Waterparks, Neck Deep, Mayday Parade, dan lainnya di tur Sad Summer Festival..

Di akhir 2021, LØLØ merilis EP overkill, yang datang setelah tur Amerikanya dengan New Found Glory dan Less Than Jake.

LØLØ telah disandingkan dengan berbagai musisi ternama seperti Paramore dan Avril Lavigne oleh Billboard, serta menuai pujian dari Paper Magazine, MTV, Kerrang!, American Songwriter, Ones to Watch, Alternative Press, dan banyak lagi.

People Magazine menyebutnya sebagai "Musisi pendatang baru yang patut diperhatikan" dan ia kini telah mengumpulkan lebih dari 50 juta stream di Spotify, dan tentunya akan terus menanjak menuju kesuksesan. (RO/Z-1)