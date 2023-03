Fly By Midnight Rilis Album Fictional Illustrations

DUO indie-pop asal Amerika Serikat (AS) Fly By Midnight baru saja merilis album terbaru mereka, Fictional Illustrations. Album berisi 10 lagu ini menampilkan musik khas dari duo ini yang penuh dengan melodi yang catchy dan vokal yang lembut.

Single utama dari album itu, Infinitely Falling, adalah lagu yang menceritakan emosi saat kita bertemu dengan orang baru.

Duo sutradara Mesa, yaitu Alyona Shchasnaia & Danny Mitri, yang sebelumnya menyutradarai Bad Omens dari 5 Seconds of Summer, menyutradarai video klip Infinitely Falling yang direkam di Kyiv, Ukraina dan menampilkan tarian ballet sebagai penggambaran esensi lagu ini.

Setelah terhubung dengan duo sutradara ini, Fly By Midnight kemudian terinspirasi untuk merekam video ini di Ukraina meski perang masih terjadi hingga saat ini. Fly By Midnight berharap video klip ini dapat menjadi sebuah pesan yang penting bagi dunia.

"Mereka melemparkan ide untuk membuat video klip ini di kampung halaman mereka, Kyiv, Ukraina. Kami semua lalu merasa bahwa ide tersebut dapat menjadi sebuah pesan yang kuat bahwa seni terus ada dan tumbuh di sana meski perang sedang terjadi. Kolaborasi ini dapat diartikan berbagai macam namun menurut kami hal paling tepat untuk mendeskripsikan video ini adalah 'seni penuh emosi'," ujar Fly By Midnight.

Album Fictional Illustrations merupakan penutup dari single-single yang telah band ini rilis sebelumnya seperti Why My Love (Ain't Enough), What If I Wasn't Done Loving You?, dan In The Night, yang telah melebarkan sayap mereka ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Taiwan; yang masuk ke jajaran top 10 monthly streaming regions dari Fly By Midnight.

Dengan lebih dari 330 ribu subscribers di YouTube dan lebih dari 3 juta pendengar perbulan di Spotify, Fly By Midnight meraih pujian dari berbagai media internasional seperti Billboard, Hypebeast, Buzzfeed, Nylon, Huffington Post, dan MTV, untuk kemampuan mereka dalam memadukan musik dan konsep visual unik dalam setiap rilisan mereka. (RO/Z-1)