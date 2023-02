Fly By Midnight Rilis Single Why My Love (Ain't Enough)

DUO indie-pop asal Amerika Serikat (AS), Fly By Midnight, baru saja merilis single terbaru mereka, Why My Love (Ain't Enough).

Band yang terdiri dari Justin Bryte dan Slavo tersebut mulai menulis dan memproduksi lagu bernuansa nostalgia dan dreamy itu pada tahun lalu dengan sudut pandang diri mereka saat lebih muda.

Lagu tersebut merefleksikan emosi mereka terhadap seseorang dan rasa insecurity yang hadir saat kita merasa kurang cukup.

Dengan warna vokal dan melodi khas Fly By Midnight, komposisi yang energetik dan penuh semangat, dengan chorus yang catchy, lagu terbaru Fly By Midnight dengan mudah memukau semua pendengarnya.

"Kami menulis Why My Love (Ain't Enough) melalui sudut pandang kami yang lebih muda ketika pertama kali mengeksplorasi perasaan cinta seseorang namun kemudian merasa masih kurang cukup. Ini adalah salah satu lagu favorit yang pernah kami rilis dan terasa seperti single terakhir yang sempurna sebelum kami merilis album baru kami nanti," cerita keduanya.

Single mereka sebelumnya, What If I Wasn't Done Loving You, menduduki posisi #1 di Top 10 Debut Singles chart di KKBOX dan masuk ke chart top 10 di iTunes Singapura untuk semua genre, sedangkan single In The Night juga berhasil masuk ke chart top 10 di iTunes Singapura untuk musik pop.

Fly By Midnight adalah duo indie-pop dan kolektif visual asal Los Angeles yang terdiri dari penyanyi/penulis lagu Justin Bryte dan produser/penyanyi/penulis lagu Slavo.

Dalam dua tahun terakhir, mereka telah berkolaborasi dengan berbagai musisi seperti Betty Who, Jake Miller, Zaeden, dan banyak lagi.

Dengan lebih dari 330 ribu subscribers di YouTube dan lebih dari 3 juta pendengar per bulan di Spotify, Fly By Midnight meraih pujian dari berbagai media internasional seperti Billboard, Hypebeast, Buzzfeed, Nylon, Huffington Post, dan MTV, untuk kemampuan mereka dalam memadukan musik dan konsep visual unik dalam setiap rilisan mereka.

Dalam dua tahun terakhir, mereka telah membangun fanbase yang kuat baik secara domestik maupun internasional.

Top 20 Streaming Countries mereka di seluruh dunia termasuk Indonesia, Filipina, Taiwan, Singapura, Malaysia, dan Thailand, dengan Jakarta yang berada di posisi ke-2 di jajaran Top 10 Streaming Cities di seluruh dunia mereka.

Dengan banyaknya penggemar di Asia, Fly By Midnight akan terus mengembangkan jangkauan dan hubungan mereka dengan lebih banyak lagi pendengar di area ini. (RO/OL-1)