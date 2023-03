Kyoungyoon DKZ Akui Pernah Ikut Sekte Sesat

PERSONEL grup idola K-Pop DKZ, Kyoungyoon, mengakui dirinya pernah menjadi bergabung dengan sekte seat JMS, organisasi yang menjadi terkenal setelah diliput oleh serial dokumenter Netflix baru, ‘In The Name of God: The Holy Betrayal.’

Pada Senin (13/3), Kyoungyoon, dalam sebuah wawancara dengan Dispatch, berbagi bahwa ia dilahirkan sebagai anggota sekte tersebut dan menjadi bagian dari JMS hingga saat ini.

Kyoungyoon menyatakan, "Saya pikir saya dicuci otak sedikit demi sedikit di JMS."

Kyoungyoon menjelaskan, "Orangtua saya adalah bagian dari JMS selama lebih dari 20 tahun dan saya dilahirkan di dalamnya. Baru-baru ini, saya menonton film dokumenter ‘In The Name of God: The Holy Betrayal' dan saya melihat bagian di mana dia (Jung Myung Seok) mengatakan dia adalah Mesias. Saya pikir dia 'gila' tapi saya tidak berpikir seperti itu saat itu."

Idola K-Pop itu menambahkan, "Sebelum JMS mengatakan 'Aku adalah Mesias', dia membangun (informasi pendukung) selama 2-3 jam. Aku pikir itu adalah bentuk gaslighting. Aku tidak percaya bahwa Jung Myung Seok adalah Mesias tapi aku pikir saya dicuci otak sedikit demi sedikit."

Kyoungyoon menjelaskan, menurutnya, orangtuanya benar-benar jatuh ke dalam JMS ketika mereka masih muda.

Ia menjelaskan, “Waktu saya kelas dua SD, otak saya bermasalah. Saat itu, pendeta JMS datang dan berdoa untuk saya. Setelah itu, saya pergi tes dan tidak ada masalah. Saya pikir itu cocok dengan waktunya dan dia (ibu) pergi untuk membagikan kesaksian tentang itu dengan mengatakan itu nyata."

Anggota DKZ itu juga menegaskan tidak pernah menyebarkan doktrin JMS saat berpromosi sebagai idol.

Dia berbagi, "Setelah kontroversi dimulai, saya menjadi takut jadi saya menutup mata dan telinga saya. Saya merasa sangat menyesal saat melihat para korban mengalami rasa sakit. Saya menjadi ketakutan ketika saya pikir mereka bisa menggunakan saya untuk menyebarkan doktrin mereka (ketika saya menjadi lebih terkenal). Meskipun sudah terlambat, saya meninggalkan sekte."

Orangtua Kyoungyoon berbagi, "Putra kami memanggil kami sambil menangis dan mengatakan 'Kita ditipu.' Kami terkejut tetapi kami tidak menempatkan agama apa pun di atas putra kami. Kami meninggalkan (pemujaan) dan bahkan dapat berbuat lebih banyak lagi."

Sementara itu, kontroversi seputar Kyoungyoon DKZ dan JMS muncul setelah film dokumenter Netflix 'In The Name of God: A Holy Betrayal' dirilis.

Setelah film dokumenter tersebut, banyak netizen yang menuduh kafe milik orang tua Kyoungyoon sebagai bisnis yang terkait dengan JMS. Setelah itu, netizen Korea menemukan lebih banyak bukti untuk menunjukkan bahwa Kyoungyoon juga merupakan bagian dari sekte itu sendiri. (Z-1)