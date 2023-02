The Strokes Hingga The 1975 akan Ramaikan We The Fest

THE Strokes hingga The 1975 dipastikan tampil di festival musik We The Fest, yang akan diselenggarakan pada 21 hingga 23 Juli mendatang.

Menurut unggahan dari media sosial @we.the.fest, Senin (20/2), sejumlah musisi pun sudah dipastikan akan tampil pada acara tersebut.

Dalam unggahannya, selain The Strokes dan The 1975 juga akan tampil The Kid Lardi dan Lewis Capaldi.

Baca juga: Tahun Ini, We The Fest Hadir 'Full Offline'

Selain keempat headliner tersebut, penyelenggara Ismaya Live juga telah mengumumkan sederet musisi lain yang akan manggung di We The Fest. Mereka adalah Dermot Kennedy, Dhruv, Gigi, Giveon, Gryffin, NxWorries (Anderson .Paak dan Knxwledge).

Kemudian akan tampil pula Peach Tree Rascals, Porter Robinson, Project Pop, Rini, Sabrina Carpenter, Mikha Angelo, Kunto Aji, Rafi Sudirman, Rock N Roll Mafia, Syarikat Idola Remaja, dan Yura Yunita.

Dalam kolom keterangan, pihak penyelenggara pun mengungkapkan tidak hanya deretan musisi ini yang akan tampil di We The Fest, namun masih ada lagi musisi-musisi lainnya yang akan hadir.

Kendati demikian, walaupun deretan penampil sudah diumumkan, tapi Ismaya Live belum mengumumkan lokasi diselenggarakannya We The Fest, juga terkait harga hingga cara pemesanan tiket.

We The Fest tahun ini merupakan gelaran ke-8 yang telah digelar sejak 2014. Festival yang dibuat oleh Ismaya Live itu disebut sebagai festival musik terbesar di Asia Tenggara. (Ant/OL-1)