Tahun Ini, We The Fest Hadir 'Full Offline'

FESTIVAL musik bertajuk We The Fest siap meluncur pada tanggal 23-25 September di GBK Sport Komplek Senayan, Jakarta. Ada yang berbeda dengan tahun sebelumnya, kali ini festival akan digelar secara langsung atau tidak ada versi hybrid.

"Untuk tahun ini kita tidak menghadirkan sistem hybrid, kita full offline," ungkap Head of Ismaya Live David Ferdian pada saat temu media di Jakarta, Kamis (15/9).

Festival musik tahunan yang sudah hadir sejak tahun 2014 yang mengambil tempat di Komplek Senayan ini sempat mengadakan kegiatan secara online. Hal itu dikarenakan adanya wabah virus korona di Indonesia yang mengakibatkan pembatasan kegiatan luar ruangan.

"Kita berharap dan semoga bisa offline terus," ucap Brand Consultant Ismaya Live Sarah Deshita di lokasi yang sama.

Pada tahun ini, pihaknya dikabarkan akan banyak memboyong musisi luar negeri seperti Pink Sweat$, Offset, Swae Lee serta puluhan musisi Tanah Air siap menghibur para pengunjung We The Fest 2022.

Untuk hari pertama, We The Fest akan dihibur oleh musisi lokal seperti Afgan, Ardhito Pramono, Bilal Indrajaya, Danilla, Monkey to Millionaire, Pamungkas, Petra Sihombing, Sore, dan Teddy Adhitya dan juga musisi luar negeri seperti Jackson Wang hingga Pink Sweats.

Pada hari kedua, festival ini juga turun diramaikan oleh Tulus, Vidi Aldiano, Hindia, Hondo, Hursa, Perunggu, Rendy Pandugo, Zack Tabudlo, Offset CL, Dipha Barus, Isyana Sarasvati, R3hab serta Surf Mesa.

Pada puncak acara, Festival musik terbesar se Asia Tenggara ini akan diramaikan dengan penampilan dari Maliq & D’essentials, Oh Wonder, Raisa, Shallou, Snakehips, Basboi, Gangga, Idgitaf, Nadin Amizah, Oslo Ibrahim, Scaller, The Adams, Swae Lee, Jeremy Zucker, Laleilmanino hingga Dewa 19 ft Ello.

Festival We The Fest tidak hanya menyajikan hiburan musik, tetapi juga akan menghadirkan kegiatan seni, mode dan makanan seperti tahun-tahun sebelumnya. Menurut pihak penyelenggara, festival pada tahun ini akan memberi banyak kejutan untuk para pengunjung yang hadir.(Ant/OL-5)