Sponsori We The Fest 2022, Aplikasi PINTU Bagi-bagi Tiket dan Kripto Gratis

PT Pintu Kemana Saja dengan brand PINTU, platform jual beli dan investasi aset kripto menjadi sponsor resmi salah satu festival musik dan pop-culture terbesar di Asia Tenggara, We The Fest 2022 atau WTF22.

WTF22 yang akan berlangsung pada 23-25 September 2022 dan diadakan oleh promotor ternama yaitu Ismaya Live.

Dalam ajang WTF22 kali ini, PINTU berpartisipasi mensponsori acara guna meningkatkan edukasi dan adopsi cryptocurrency di kalangan anak muda dengan menghadirkan berbagai kegiatan seru dan menarik, dari aktivitas membagikan tiket WTF dan airdrop crypto hingga puluhan juta rupiah.

Timothius Martin, Chief Marketing Officer PINTU mengungkapkan, “PINTU hadir sebagai sponsor, sekaligus memberikan pengalaman baru yang seru pada ajang perhelatan musik festival terbesar ini sambil mengenalkan tentang investasi aset crypto melalui cara yang fun dan diterima pecinta musik festival,”

PINTU meramaikan We The Fest 2022 dengan menghadirkan berbagai aktivitas menarik untuk pengunjung yang akan datang, di antaranya; gratis hadiah bagi pengunjung booth cukup dengan mengunggah foto keseruan di booth PINTU ke dalam akun media sosial.

Baca juga: Pasar Kripto Masih Bearish, CoinEx Tawarkan Program 'Ambassador'



Selain itu ada juga berbagai games berhadiah gratis crypto seperti Boxing Arcade.

Kemudian gratis airdrop Bitcoin senilai Rp50 ribu bagi pembelian crypto pertama kali untuk pengguna di aplikasi PINTU dengan menggunakan kode referral @WETHEPINTU dengan syarat dan ketentuan yang berlaku bisa mengunjungi laman https://pintu.co.id/blog/pintu-we-the-fest-gratis-bitcoin-50-ribu.

“Dukungan PINTU pada WTF 2022 ini berada dalam waktu yang tepat setelah dua tahun industri musik sempat vakum dihantam oleh pandemi Covid-19," katanya.

"Namun seiring terkendalinya kasus Covid-19 dibarengi dengan kemunculan berbagai festival dan konser musik di Indonesia maupun dunia yang menandakan pulihnya industri musik Indonesia salah satunya kehadiran We The Fest 2022 yang telah dinanti-nanti oleh banyak penggemarnya,” ujar Timo.

Festival musik dan pop-culture terbesar di Asia Tenggara We The Fest akan kembali digelar pada 23, 24, dan 25 September 2022 berlokasi di GBK Sports Complex, Senayan, Jakarta Pusat. Dilansir dari laman Twitter @WeTheFest berbagai musisi internasional dan Indonesia akan meramaikan perhelatan ini.

Line-up pertama pada hari Jumat (23/9) diisi oleh Jackson Wang, Afgan, Bag Raiders, Beeabadoobee, Lyodra, Pink Sweats, What so Not, Ali, Ardhito Pramono, Bilal Indrajaya, Danilla, Monkey to Millionaire, Pamungkas, Petra Sihombing, Sore, dan Teddy Adhitya.

Hari kedua, Sabtu (24/9) menampilkan Offset CL, Dipha Barus, Isyana Sarasvati, R3hab, Surf Mesa, Tulus, Vidi Aldiano, Hindia, Hondo, Hursa, Perunggu, Rendy Pandugo, dan Zack Tabudlo.

Pada hari terakhir, Minggu (25/9) ditutup dengan penampilan Swae Lee, Dewa 19 ft Ello, Jeremy Zucker, Laleilmanino, Maliq & D’essentials, Oh Wonder, Raisa, Shallou, Snakehips, Basboi, Gangga, Idgitaf, Nadin Amizah, Oslo Ibrahim, Scaller, dan The Adams.

Penjualan tiket We The Fest masih dibuka dengan dibagi menjadi dua kategori yakni, General Admission (GA) dan Very Important Banana (VIB). Harga Presale tiket dari dijual dengan harga yang beragam, mulai dari Rp700 ribu hingga Rp4 juta.

“Komitmen PINTU untuk mengenalkan aset crypto ke lebih banyak masyarakat Indonesia salah satunya kami salurkan lewat We The Fest 2022," ucapnya.

"Festival musik dan budaya pop terbesar di Asia Tenggara ini tidak hanya menampilkan elemen-elemen seni dan mode, tetapi di tahun 2022 ini bersama dengan PINTU kami tambah elemen baru yaitu cryptocurrency yang saat ini menjadi instrumen investasi yang diminati oleh masyarakat,” tutup Timo. (RO/OL-09)