Kai Ko Mulai Pulih Usai Kecelakaan Saat Syuting

AKTOR Taiwan Kai Ko sedang memulihkan diri setelah ditabrak drone kamera di lokasi syuting Agent From Above, serial Netflix berbahasa Mandarin yang akan datang.

Agensi Ko mengatakan kepada United Daily News bahwa aktor tersebut menderita 'cacat wajah yang serius', dan lukanya membutuhkan 20 hingga 30 jahitan.

Ko sedang memulihkan diri dan secara aktif melakukan perawatan cederanya dengan harapan untuk kembali bekerja sesegera mungkin, kata agensinya, dikutip dari Deadline, Kamis (12/1).

Kecelakaan itu terjadi pada 27 Desember di lokasi syuting Agent From Above. Proyek ini diproduksi oleh mm2 Entertainment Singapura dan Good Films Production Taiwan.

Seorang juru bicara tim produksi mengatakan kepada media lokal bahwa proses syuting telah mengikuti protokol keselamatan selama pengambilan gambar, dan baling-baling drone dilindungi oleh tutup pelindung.

"Tidak ada ledakan drone atau bilah yang hancur. Sayangnya, untuk alasan yang tidak diketahui, drone tersebut secara tidak sengaja mengenai area tulang pipi wajah Ko dan menyebabkan luka," kata juru bicara tersebut.

Juru bicara tersebut juga menambahkan bahwa penyelidikan saat ini sedang dilakukan untuk mengidentifikasi bagaimana kecelakaan itu terjadi.

Produksi telah dilanjutkan pada adegan yang tidak menampilkan Ko. Tidak jelas berapa lama aktor tersebut akan absen.

Disutradarai oleh pembuat film Taiwan Donnie Lai, Agent From Above bercerita tentang kisah mantan pecandu narkoba yang direkrut untuk melakukan perintah dewa legendaris Tiongkok San Tai Zi sebagai penebusan atas dosa-dosanya.

Ko memimpin pemeran serial tersebut, yang juga dibintangi oleh Wang Po-Chieh, Hsueh Shih-ling, Buffy Chen, dan Johnny Yang.

Netflix mengatakan serial itu menonjolkan efek visual luas yang jarang terlihat di serial lokal.

Ko pertama kali meraih ketenaran dengan perannya dalam You're The Apple Of My Eye, yang membuatnya mendapatkan penghargaan pemain baru terbaik di Golden Horse Awards pada 2011.

Tahun lalu, dia melakukan debut sutradara dengan Bad Education, yang mengikuti tiga siswa sekolah menengah pada malam kelulusan mereka saat mabuk dan memutuskan untuk bertukar rahasia tergelap dan paling tidak terkatakan. Film ini dinominasikan untuk enam Golden Horse Awards. (Ant/OL-1)