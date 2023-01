Netflix akan Rilis Acara Realitas K-Zombie, Zombieverse

LAYANAN streaming Netflix akan kembali menghadirkan genre zombie ala Korea atau K-zombie melalui acara realitas berjudul Zombieverse.

Menurut Netflix, acara realitas tersebut akan mengikuti sekelompok kontestan yang berjuang untuk bertahan hidup saat kota Seoul, Korea Selatan, diserang zombie.

Neflix bekerja sama dengan Kakao Entertainment dalam produksi Zombieverse. Acara televisi ini juga akan diarahkan oleh sutradara Park Jin-kyung bekerja sama dengan Moon Sang-don.

Baca juga: The Glory Puncaki Top 10 Global Netflix di Pekan Pertama Januari

"Saya berkolaborasi dengan Netflix untuk pertama kalinya melalui Zombieverse dan syuting telah selesai," kata Park sebagaimana laporan The Korea Times, dikutip Rabu (11/1).

"Ini adalah proyek TV yang dimulai dengan pertanyaan sederhana, 'Bagaimana reaksi orang jika zombie muncul di dunia nyata?' Akan menarik untuk melihat peran apa yang dimainkan para kontestan, apakah itu pahlawan, penjahat, atau pengamat," imbuh dia.

Acara realitas Zombieverse akan menampilkan berbagai bintang seperti komedian Noh Hong-chul, Park Na-rae, penyanyi Din Din, Tsuki, dan aktris Lee Si-young.

Mereka harus menyelesaikan tugas ketika Seoul dikuasai zombie. Mereka juga harus mengamankan makanan, tempat berlindung, serta keamanan mereka sendiri selama acara tersebut.

Netflix telah menghadirkan beragam tayangan dengan tema zombie dari Korea, sebut saja seperti serial Kingdom (2019) hingga All of Us Are Dead (2022).

Pada Juli lalu, Netflix Korea mengumumkan pihaknya secara agresif akan berinvestasi untuk berbagai serial tanpa naskah. Sebagai bagian dari langkah itu, streamer global ini akan merilis acara realitas Physical 100 pada 24 Januari serta Siren: Survive the Island pada 2024 mendatang. (Ant/OL-1)