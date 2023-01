Inilah Penampilan Lineup Fase Kedua Everblast Festival 2023

EVERBLAST Festival akan digelar pada 4-5 Maret mendatang di Gambir Expo Kemayoran, Komplek JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat.

Everblast Festival akan digelar selama dua hari. The Rasmus, band asal Finlandia, yang menjadi salah satu band yang hits tahun 2000-an akan memeriahkan panggung Everblast Festival.

Setelah mengumumkan 18 line up pada fase pertama yakni Simple Plan, Hoobastank, The Red Jumpsuit Apparatus, Padi Reborn, Letto, J-Rocks, Garasi, Saint Loco, Pee Wee Gaskins, The Upstairs, Alexa, Tika Tiwi (T2), The Rain, Closehead, Vagetoz, Kobe, Fade2black, dan Sind3ntosca.

Akselerasi Entertainment selaku promotor Everblast Festival, mengumumkan sebanyak enam musisi internasional dan nasional akan hadir memeriahkan panggung Everblast Festival.

Arinda Mentari Putri, selaku perwakilan dari Akselerasi Entertainment mengatakan,“Pada fase kedua ini kami dapat mendatangkan tiga international artists yaitu The Rasmus dan Seconhand Serenande."

"Kami mendatangkan mereka agar semakin memberikan warna saat bernostalgia 2000an di Everblast Festival,” ucap Arinda.

Bukan hanya The Rasmus dan Secondhand Serendande saja yang bakal menggebrak panggung Everblast Festival. Musisi dalam negeri seperti Vierratale, Naff, Kuburan dan Alone At Last akan menjadi bagian dari festival musik bertema tahun 2000an ini.

Lalu, ini dia pengisi acara Everblast Festival 2023: Simple Plan, Hoobastank, The Rasmus, The Red Jumpsuit Apparatus, Secondhand Serenande, Padi Reborn, The Changcuters, Vierratale, Letto, J-Rocks, Garasi, Saint Loco, Pee Wee Gaskins, The Upstairs, Alexa, Naff, Tika Tiwi (T2), The Rain, Closehead, Kuburan, Vagetoz, Kobe, Fade2black, Alone At Last, dan Sind3ntosca.

Arinda menambahkan line up dari Everblast Festival masih akan terus bertambah.

“Masih akan ada tambahan beberapa artis internasional dan nasional yang akan hadir di Everblast Festival dan akan diumumkan pada lineup fase ketiga”, ucapnya.

Saat ini tiket Everblast Festival memasuki presale 2 yang dibanderol seharga Rp1,3 juta. pada katagori festival untuk tiket reguler 2-day pass yang memberikan akses para pembelinya untuk dua hari dan ada jenis tiket superfestival 2-day pass dengan harga Rp1.9 juta.

Selain itu, mereka akan menjual tiket reguler daily pass dengan harga Rp700 ribu dan superfestival daily pass dengan harga Rp1,050,000,.

Untuk pembelian tiket Everblast Festival 2023 hanya dapat dilakukan melalui situs resmi di www.everblastfest.com. Sementara tiket presale 1 sudah habis terjual

“Segera membeli tiketnya, karena kuotanya sangat terbatas, jangan sampai menyesal kalau kehabisan,” tutup Arinda. (RO/OL-09)