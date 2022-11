Chung Ha, Zico, dan August 08 Semarakkan Head In The Clouds Festival di Jakarta

HARI ini atau Rabu (23/11), 88rising mengumumkan August 08, Chung Ha, dan Zico sebagai tambahan lineup "Head In The Clouds Music & Arts Festival" di Jakarta yang dijadwalkan pada Sabtu, 3 Desember dan Minggu, 4 Desember, 2022 di Community Park PIK 2, Jakarta.

Artis lainnya yang juga diumumkan di surprise lineup tersebut adalah BAP, Manja, dan Ziyi Wang.

August 08 dan Zico masing-masing membawa proyek musik baru Seasick dan Grown Ass Kid, yang dirilis awal tahun ini, sementara Chung Ha hadir ke "Head In The Clouds" dengan single terbarunya “When I Get Old”. Demikian dikatakan headliner Chung Ha.

Di bulan September, diumumkan bahwa Head In The Clouds Music & Arts Festival perdana di Jakarta akan menghadirkan talenta global dan lokal yang menawan termasuk penampil utama Niki, Rich Brian, Joji, Jackson Wang, (G)I-dle, eaJ, YOASOBI, dan BIBI.

Festival tahun ini juga akan menghadirkan penampilan dari Warren Hue, Stephanie Poetri, Atarashii Gakko! dan banyak lagi; plus tamu spesial, produser musik elektronik peraih nominasi penghargaan ​​Grammy, Kaskade.

HITC Jakarta 2022 disponsori oleh BCA, Sprite, G-SHOCK, Blibli, Vibe, Samsung, Bintang Crystal, Erha, Macbeth, Closeup, Nirmana, Grab, Ultra Milk, Ponds, Toyota, Janji Jiwa, Iceperience, dan Supermusic.

Tertarik buat datang ke HITC Jakarta 2022, kamu bisa klik hitcfestival.com.

Lineup lengkap: Atarashii Gakko!, August 08, BAP, BIBI, Chung Ha, eaJ, Elephante, (G)I-dle, Jackson Wang, Joji, Mamja. MILLI. NIKI. Rich Brian. Spence Lee, Stephanie Poetri, Veegee, Voice of Baceprot, Warren Hue, Yanqi Zhang, Ylona Garcia, YOASOBI, Zico, dan Ziyi Wang.

Tamu Super Spesial : Kaskade.

Tentang 88rising:

88rising adalah perusahaan musik & media internasional pionir yang mewakili talenta-talenta terbaik Asia.

88rising juga merupakan perusahaan pertama yang meluncurkan festival musik Asia-sentris di Amerika Serikat (Head in the Clouds Music & Arts Festival - kini di tahun keempat penyelenggaraannya), serta perusahaan pertama dengan artis Asia yang berhasil memuncaki tangga lagu R&B/Hip-Hop Billboard dan tangga lagu Weekly Global Albums Spotify.

Selain itu, 88rising menjadi yang pertama untuk meluncurkan kanal radio Asia yang menjangkau seluruh bagian Amerika Utara. Pada tahun 2021, 88rising menjadi produser eksekutif dan kurator untuk soundtrack film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - superhero Asia-Amerika pertama dari Marvel Studios.

Di tahun 2019, 88rising menerima penghargaan Label of the Year dari NetEase, salah satu platform streaming musik terbesar di Tiongkok.

Dengan lebih dari 160 juta pengikut secara global di seluruh platform media sosial dan lebih dari 40 miliar streams dan views, pengaruh 88rising secara global tidak dapat dipertanyakan lagi.

