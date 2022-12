Film Dokumenter BTS Monuments: Beyond the Star akan Tayang di Disney+

GRUP idola K-Pop BTS mengumumkan bahwa film dokumenter kisah perjalanan karier mereka, yang berjudul BTS Monuments: Beyond the Star akan tayang di layanan streaming Disney+.

Kabar itu pertama kali didapatkan dari pengumuman yang dibuat BTS serta diunggah akun Twitter Disney+ Singapore.

Variety, dikutip Jumat (9/12), mengatakan meski belum ada tanggal perilisannya, dokumenter itu dipastikan tayang perdana pada 2023.

Baca juga: Jin BTS akan Jalani Wamil Tanpa Acara Perpisahan dengan Penggemar

Grup beranggotakan tujuh orang tersebut mengatakan dokumenter tersebut akan menjadi tayangan yang belum pernah dilihat para penggemar.

"Kami mengundang Anda semua ke kisah darah, keringat, dan air mata kami," kata RM, sang pemimpin grup.

Ajakan itu juga merujuk judul lagu dari album studio kedua mereka, yakni Blood, Sweat, and Tears.

"Aku harap kalian menemukan sisi baru dari kami yang sebelumnya tidak terlihat," tambah sang maknae dalam BTS, Jungkook.

Belum ada kejelasan dokumenter apakah BTS Monuments: Beyond the Star akan dirilis secara internasional atau tidak.

Namun cuitan Disney+ Singapura mengklaim kalau tayangan itu akan ada secara ekslusif di layanan mereka.

Selain BTS Monuments: Beyond the Star, grup yang berada di bawah naungan agensi HYBE itu juga menyiapkan tayangan lain pada 2023.

Tayangan itu adalah konser dengan tampilan 4K, BTS: Permission to Dance on Stage dan In the Soop:Friendcation, sebuah perjalanan yang dibintangi salah satu anggota BTS yakni V bersama selebritas Korea lainnya.

Dengan konsep yang baru yakni membangun proyek solo dari para anggota, BTS tetap berjanji akan menghadirkan konten-konten grup lebih sering untuk mengobati kerinduan para penggemar.

Di samping itu, mereka juga kini perlahan mulai memasuki masa wajib militer yang tidak bisa dihindari sebagai kewajiban di Korea Selatan.

Salah satu yang sudah terkonfirmasi mengikuti wajib militer pada 13 Desember 2022 mendatang ialah Jin sebagai anggota tertua di BTS. (Ant/OL-1)