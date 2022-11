Disney+ Hotstar akan Siarkan Langsung Konser Elton John pada 21 November

PENAMPILAN terakhir musisi legendaris Elton John di Amerika Utara, Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium, akan disiarkan langsung pada 21 November ini pukul 11.00 WIB di platform streaming Disney+ Hotstar.

Berdasarkan keterangan resmi, dikutip Kamis (17/11), para musisi peraih penghargaan Grammy yaitu Dua Lipa, Kiki Dee, dan Brandi Carlile akan bergabung bersama John dalam konser yang merupakan penghormatan pada musisi serta kariernya yang ikonis itu.

John bekerja sama dengan Dua Lipa untuk menciptakan single Cold Heart. Lagu tersebut mengombinasikan lagu-lagu terdahulu John yang ikonis, seperti Sacrifice dan Rocketman.

Tidak hanya pada 2021, hampir 50 tahun yang lalu, Kiki Dee dan Elton John juga membuat gebrakan dengan lagu mereka, Don't Go Breaking My Heart, yang menjadi single ketiganya setelah Lucy in the Sky with Diamonds dan Philadelphia Freedom.

Brandi Carlile, yang juga akan hadir dalam konser live streaming itu, merupakan penggemar dari John sejak ia berusia 11 tahun.

Keduanya kemudian menjadi sahabat dan merilis Simple Things pada 2021, yang merupakan lagu dari album The Lockdown Sessions milik John.

Untuk semakin memeriahkan acara ini, siaran spesial iHeartRadio Presents Elton John's Thank you to America: The Final Song juga akan disiarkan di lebih dari 320 stasiun radio di seluruh Amerika Serikat pada 20 November pukul 22.00 waktu setempat.

Konten spesial itu akan menampilkan momen-momen legendaris dari karier John, termasuk siaran langsung simulcast lagu terakhir John dan kata penutup selama penampilan terakhirnya di Amerika Utara yang berlokasi di Dodger Stadium.

Adapun Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium akan menampilkan John bersama dengan lebih dari 50.000 penggemar yang menyaksikan secara langsung serta penonton virtual yang tidak terhingga, yang mendukung dirinya.

Konser virtual ini juga menampilkan para tamu spesial dan penampilan dari lagu-lagu suksesnya sepanjang dekade, dalam salah satu acara perpisahan paling menakjubkan di sejarah musik.

Konser ini akan menjadi acara puncak dari dokumenter original Disney berjudul Goodbye Yellow Brick Road: The Final Elton John Performances and The Years that Made His Legend.

Disney+ Hotstar juga merilis trailer untuk menyambut siaran langsung berdurasi tiga jam yang bersejarah tersebut, persembahan Disney Branded Television dan diproduksi oleh Fulwell 73 Productions dan Rocket Entertainment. (Ant/OL-1)