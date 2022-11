Floating Points Rilis Single Someone Close

SAM Shepherd, musisi yang dikenal dengan nama panggung Floating Points, baru saja merilis single terbarunya yang berjudul Someone Close lewat label musik Ninja Tune.

Single terbaru Floating Points itu merupakan kelanjutan dari single-single sebelumnya yang dirilis tahun ini, yaitu Vocoder, Grammar, dan Problems, yang dihujani pujian dari banyak publikasi ternama dunia, termasuk Pitchfork yang mendaulat karyanya sebagai Best New Track.

Sementara itu, Resident Advisor turut menyebut Floating Points sebagai, Ssalah satu nama di musik elektronik yang tak terkalahkan."

Someone Close benar-benar merupakan lagu baru dengan sonik yang berbeda, sesuatu yang memang Shepherd sering lakukan di sepanjang kariernya, saat ia terus merilis berbagai karya yang segar dan berbeda, namun masih selaras dengan gaya musik khasnya.

Dikenal lewat komposisi musik elektroniknya yang kompleks dan progresif, Floating Points menyajikan sebuah perpaduan sound yang brilian lewat berbagai genre termasuk house, techno, jazz, soul, dan musik klasik yang akan membangkitkan gairah para penghuni lantai dansa.

Album Promises berhasil duduk di posisi #1 berbagai list Best of 2021 beragam publikasi ternama seperti TIME Magazine (#1 Best Album of 2021), The New York Times (Jazz), The Guardian (Contemporary), Mojo, The Vinyl Factory, dan sebagainya.

Di Indonesia, publikasi Whiteboard Journal mendeskripsikan Floating Points sebagai "sang jenius" yang "kembali dengan materi lantai dansa terbaiknya".

Dengan setumpuk pengakuan global dan lebih dari 100 juta stream dari berbagai platform streaming musik, nama Floating Points telah masuk ke jajaran Pitchfork Best New Music dan Resident Advisors Album of the Year yang kemudian membawanya dari lantai dansa ke panggung festival-festival musik ternama dunia termasuk Laneway Festival Singapore, Wonderfruit (Thailand), Sónar Hong Kong Festival, dan Boiler Room Bali yang digelar bulan Juli lalu di Potato Head Beach Club Bali. (RO/OL-1)