Grammar, Single Terbaru Floating Points

PRODUSER musik Floating Points merilis single terbarunya Grammar, melalui label musik Ninja Tune. Pertengahan Maret lalu, Floating Points kembali ke ranah musik lewat single Vocoder setelah kesuksesan album Promises (2021), yang ia rekam bersama Pharoah Sanders & the London Symphony Orchestra.

Album tersebut berhasil duduk di posisi #1 berbagai list ‘Best of 2021’ beragam publikasi ternama seperti TIME Magazine (#1 Best Album of 2021), The New York Times (Jazz), The Guardian (Contemporary), Mojo, The Vinyl Factory, dan sebagainya.

Single Vocoder dihujani pujian dari banyak publikasi ternama dunia termasuk Pitchfork yang menamakannya Best New Track.

Baca juga: Ed Sheeran Menang Terkait Gugatan Hak Cipta Shape of You

Sementara itu, Resident Advisor turut memuji lagu tersebut dan mendeskripsikan Sam sebagai “salah satu nama di musik elektronik yang tak terkalahkan.”

Di Indonesia, single Vocoder diulas oleh Whiteboard Journal yang mendeskripsikan Floating Points sebagai sang jenius yang kembali dengan materi lantai dansa terbaiknya.

Dengan dirilisnya Grammar, perjalanan Floating Points sebagai salah satu produser paling dinanti-nanti dunia saat ini terus berlanjut.

Dikenal dengan komposisi musik elektroniknya yang kompleks dan progresif, Floating Points menyajikan sebuah perpaduan sound yang brilian lewat berbagai genre termasuk house, techno, jazz, soul dan musik klasik yang akan membangkitkan gairah para penghuni lantai dansa.

Dengan setumpuk pengakuan global dan lebih dari 100 juta stream dari berbagai platform streaming musik, nama Floating Points telah masuk ke jajaran Pitchfork Best New Music dan Resident Advisors Album of the Year yang kemudian membawanya dari lantai dansa ke panggung festival-festival ternama dunia termasuk Laneway Festival Singapore, Wonderfruit (Thailand), dan Sónar Hong Kong Festival, serta telah tampil di salah satu beach club paling ternama di Indonesia yaitu Potato Head Beach Club Bali. (RO/OL-1)