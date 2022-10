Extraordinary Attorney Woo Raih Dua Penghargaan di Ajang ACA

SERIAL drama Korea Extraordinary Attorney Woo dan Squid Game membukukan kemenangan besar di Asia Contents Awards (ACA), yang merupakan bagian dari Festival Film Internasional Busan (BIFF).

Disiarkan Deadline, Senin (10/10), Extraordinary Attorney Woo meraih penghargaan untuk Konten Terbaik. Selain itu, Park Eun Bin, yang berperan sebagai pengacara Woo, juga mendapat penghargaan untuk Aktris Terbaik.

Serial yang ditayangkan pada saluran kabel ENA ini mendapat rekor tertinggi dalam sejarah penyiaran saluran tersebut.

Baca juga: Drama Extraordinary Attorney Woo Dipinang AS hingga Jepang

Netflix juga menayangkannya di beberapa wilayah dan menduduki peringkat pertama mingguan non-bahasa Inggris selama dua bulan berturut-turut

Sementara itu, Squid Game dari Netflix memenangkan penghargaan untuk Pencapaian Teknis dan Aktor Pendukung Terbaik untuk Park Hae Soo, yang memerankan teman masa kecil karakter utama Lee Jung-jae.

Aktor Terbaik diberikan kepada Suzuki Ryohei, bintang serial Jepang Mobile Emergency Room, yang disiarkan di saluran Jepang TBS dan Disney+. Sedangkan Aktris Pendukung Terbaik diberikan kepada Sora Ma dari serial Singapura This Land Is Mine.

Pendatang Baru Terbaik jatuh pada aktris Bao Shang En untuk serial Tiongkok Love Behind The Melody dan aktor Yokohama Ryusei untuk The Journalist dari Jepang.

Penghargaan Penulis Terbaik diberikan kepada Wang Xiaoshuai dan Yang Yishu dari Tiongkok melalui serial The Pavilion, yang tayang di iQiyi.

Aktris Tiongkok Fan Bingbing dianugerahi ACA Excellence Award. Penghargaan ACA Rising Star diberikan kepada Kin Minha untuk Pachinko dan Ling Man Lung untuk In Geek We Trust.

Kawamura Tatsuo, ketua agensi bakat Jepang K Dash Co, dianugerahi penghargaan Lifetime Achievement atau Prestasi Seumur Hidup, dan Song Byeong Joon, presiden Asosiasi Produksi Drama Korea, memenangkan penghargaan Prestasi atau Achievement.

Penghargaan ini diinisiasi oleh BIFF dan Asian Contents & Film Market (ACFM) pada 2019 untuk mengapresiasi konten TV, OTT, dan online yang luar biasa dari Korea dan seluruh Asia.

Upacara tahun ini dimulai dengan penampilan pemain saksofon Danny Jung dan grup idola K-pop NiziU dan Golden Child. (Ant/OL-1)