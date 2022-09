Little Women, Sinopsis Drama Terbaru Kim Go Eun

KIM Go Eun, Nam Ji Hyun, dan Park Ji Hu menjadi kakak beradik dalam terbaru Netflix dan tvN yang disiarkan pertama kali pada Sabtu (3/9).

Drama ini diadaptasi dari novel dengan judul yang sama. Novel Little Women ditulis oleh Louisa May Alcott dan dirilis pada tahun 1868. Louisa mencurahkan kisah pribadinya dalam bentuk novel ini.

Disutradarai oleh sutradara Vincenzo, Song Joong Ki turut hadir sebagai cameo di episode awal Little Women.

Sinopsis Little Women

Mengisahkan tentang tiga wanita kakak beradik yang dilanda kemiskinan. Suatu saat mereka terlibat dalam kasus hilangnya uang sebesar 70 miliar won. Kasus tersebut membuat mereka harus melawan keluarga terkaya dan paling berpengaruh di Korea Selatan.

Oh In Joo (Kim Go Eun) adalah kakak tertua dari 3 bersaudara tersebut. Sejak kecil Ia bermimpi agar bisa hidup normal dengan uang yang pas untuk menghidupi dia dan keluarganya. In Joo berprofesi sebagai seorang akuntan.

Anak kedua dari keluarga itu adalah Oh In Kyung (Nam Ji Hyun) yang berprofesi sebagai reporter di sebuah stasiun berita. Sebagai reporter, dia mendapatkan tugas untuk mencari tahu kebenaran dibalik sebuah kasus.

Sementara sang adik terbungsu Oh In Hye (Park Ji Hu) mempunyai bakat melukis hingga mendapatkan beasiswa untuk sekolahnya.

Drama ini juga memiliki aktor terkenal lainnya seperti Uhm Ki Joon atau Joo Dan Tae dalam drama Korea The Penthouse. Ada juga Wi Ha Joon atau Hwang Jun Ho dalam Squid Game.

Terdapat 12 episode untuk drama Little Women ini. Anda dapat menyaksikan episode terbarunya setiap Sabtu dan Minggu pukul 21.10 KST di tvN.

