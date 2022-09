Bantuan Para Ahli Penting untuk Tingkatkan Performa Olahraga

KESADARAN masyarakat Indonesia tentang pentingnya hidup sehat semakin meningkat.

Terlebih pada saat pandemi Covid-19, olahraga merupakan salah satu kunci dalam menjaga daya tahan tubuh mereka agar tetap fit dan sehat. Olahraga sudah menjadi tren dan lifestyle masa kini.

“Masyarakat bukan hanya sekedar berolahraga, tetapi mereka juga mengeksplor diri bagaimana meningkatkan health and performance balance dengan berbagai teknik olahraga yang mereka lakukan," ujar Direktur Utama PT. Welspro Inspirasi Utama, dr. Agus Chairul Anab, Sp.BS, pada peluncuran wellness clinic Welspro di Jakarta, Minggu (11/9).

"Parameter seperti pace berlari, power, bikefitting, ukuran sepeda, sudah menjadi perbincangan umum bagi mereka yang memiliki antusiasme tinggi untuk berolahraga. Mereka inilah yang disebut sebagai sport enthusiasts,” kata dr. Agus.

Hal tersebut, lanjut dr. Agus, tentunya merambah terhadap dunia usaha dan bisnis yang bergerak di bidang kesehatan.

Baca juga: Wapres: Industri Olahraga Diharapkan Sumbang Pertumbuhan Ekonomi

Namun bedanya, layanan yang diberikan bukan hanya memfasilitasi mereka yang sakit, tetapi justru mereka yang sehat yang memiliki keingintahuan dan kesadaran lebih untuk meningkatkan performa olahraga mereka.

“Kebutuhan masyarakat untuk mengerti tentang cara berolahraga yang tepat dan mendapatkan bimbingan dari para ahli secara komprehensif sangatlah penting, apalagi bagi mereka yang mengalami kondisi khusus seperti cedera atau penyakit lainnya," jelasnya.

"Oleh karena itu, Welspro, sebagai brand baru wellness clinic yang bergerak di bidang performa olahraga dan manajemen cedera, hadir untuk siap memfasilitasi pelayanan ini. To be the Partner of Your Good Living Live menjadi nilai utama Welspro,” terang dr Agus.

Welspro menjunjung tinggi prinsip client centric (personal wellness management) dan juga kolaborasi dalam tim. Keberhasilan program setiap individu klien menjadi prioritas utama. Setiap tahap pelayanan klien akan didampingi secara khusus prosesnya oleh client manager.

Klien yang datang mendapatkan general assessment diawal oleh dokter umum, dan kemudian dilanjutkan oleh tim dokter spesialis serta terapi penunjang.

Pada kesempatan sama, Komisaris Utama PT. Welspro Inspirasi Utama, dr. Edi Mustamsir, Sp. OT (K), mengungkapkan, berbeda dengan klinik lain, di Welspro, evaluasi dan manajemen kesehatan hingga peningkatan performa olahraga dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan dokter Spesialis Kedokteran Olahraga (SpKO),

Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi (SpKFR), Orthopedi dan Traumatologi (SpOT), Gizi Klinis (SpGK), fisioterapi, dan spesific coach sesuai dengan cabang olahraganya.

Sehingga, menurut dr.Edi, perkembangan kondisi klien terpantau secara komprehensif, dan klien terbantu sejak penanganan cedera hingga dapat kembali ke performa olahraga terbaiknya.

“Pemeriksaan yang diberikan juga didukung sejumlah piranti dengan teknologi canggih seperti huber, motion analysis, footscan analysis, cardiopulmonary exercise test (CPET), Virtual Games, Isokinetics, Body Composition, dan lain sebagainya sehingga hasil pemeriksaan dan juga tindakan yang dilakukan mendapatkan hasil yang akurat,” jelas pungkas dr. Edi. (Nik/OL-09)