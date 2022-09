One Piece Kolaborasi dengan Uniqlo

Uniqlo, merek fesyen asal Jepang, mengumumkan kolaborasi terbarunya yang khusus diciptakan untuk mengakomodir antusias penggemar anime One Piece menanti perilisan film "One Piece Film:Red".

Film ke-15 dari serial anime asal Negeri Sakura itu akan tayang di Indonesia pada 21 September mendatang, sementara untuk koleksi khusus UT One Piece Film: Red akan hadir terlebih dulu di 16 September 2022.

Dalam siaran pers Uniqlo, Rabu, koleksi UT One Piece Film:Red terdiri dari empat pilihan warna yang menampilkan potongan aksi dari berbagai karakter dalam film yang diproduseri oleh Toei Animation itu.

Salah satunya adalah ilustrasi dari karakter si Kepala Bajak Laut Rambut Merah yang dikenal dengan nama Shanks.

Serial anime yang berpusat pada karakter baru bernama Uta, putri dari Shanks itu sudah ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya di Indonesia.

"One Piece Film: Red" dihadirkan untuk merayakan 25 tahun manga populer karya Eiichiro Oda dan kembali disutradarai oleh Goro Taniguchi yang juga berada di balik "One Piece - Defeat Him! The Pirate Ganzack".

Koleksi kolaborasi UT x One Piece Film: Red dapat menjadi salah satu koleksi baju yang dapat mengobati kerinduan pecinta anime pada serial tersebut.

Salah satu grafis dalam koleksi ini menampilkan aksi Monkey D. Luffy melakukan Gum-Gum Red Hawk di atas T-shirt berwarna hitam.

Luffy juga memperlihatkan sebuah pakaian baru yang dibuat untuknya di film tersebut.

Selain itu, bendera Shanks dengan gambar tengkorak dan tulang bersilang dan bertuliskan si Bajak Laut Rambut Merah terlukiskan di atas T-shirt berwarna merah.

Pada desain lainnya, terdapat momen ikonik saat Shanks memberikan topi jeraminya kepada Luffy serta deretan karakter utama (The Straw Hats) di film yang akan datang dengan tulisan “I’m gonna be King of the Pirates!!”. (Ant/OL-13)

