Raline Shah Jadi Narator di Film Dokumenter

AKTRIS Raline Shah didapuk menjadi narator untuk film dokumenter bertajuk Eating Our Way To Extinction, yang sebentar lagi akan tayang di Tanah Air.

Film dokumenter itu juga akan dikenal dengan nama Kisah Manusia Merangkai Punah arahan sutradara Ludovic Brockway.

"Saya merasa bangga dapat terlibat secara langsung dalam film dokumenter yang sangat menyentuh sekaligus menghibur ini. Film ini memberi sudut pandang baru mengenai konsekuensi dari pilihan kehidupan kita sehari-hari yang berdampak langsung pada lingkungan hidup," ujar Raline, dikutip dari siaran pers, Senin (22/8).

Adapun Eating Our Way To Extinction merupakan film dokumenter yang diproduksi Broxstar Studios dan dirilis pada 2021.

Aktris papan atas sekaligus peraih Academy Award hingga BAFTA, Kate Winslet, ikut mengambil peran besar dalam dokumenter bertemakan lingkungan ini.

Winslet didapuk menjadi produser eksekutif serta narator untuk film berdurasi satu setengah jam itu.

Dokumenter ini membahas sudut pandang para ahli mengenai isu lingkungan yang tengah dihadapi masyarakat saat ini, terkhusus soal Ecological Collapse.

Penonton akan disuguhkan dengan tampilan gambar-gambar sinematik yang memiliki pesan kuat mengenai masalah kritis lingkungan di masa kini.

Meski terkesan berat, film ini dijanjikan akan mengedukasi dan menghibur penonton serta memberikan manfaat untuk penonton bisa mengubah gaya hidupnya ke arah lebih baik.

Versi Bahasa Indonesia dari Eating Our Way To Extinction akan hadir di Tanah Air mulai 31 Agustus 2022. (Ant/OL-1)