Grentperez Sindir Teman yang Sombong Lewat Ego

MUSISI Australia Grentperez, Rabu (10/8), mengumumkan judul EP 4 lagunya mendatang yaitu Trail Mix Tape, yang siap dirilis pada 30 September 2022 melalui Fast Friends. Bersamaan dengan pengumuman itu, Grentperez turut merilis single barunya yang berjudul Ego.

Sebuah lagu yang cocok dengan hangatnya musim panas, vokal lembut Grentperez bersinar seraya ia menyanyikan tentang kisah seorang teman yang merayakan "kesuksesan" mereka secara berlebihan.

"Lagu ini niatnya adalah sebuah lagu jenaka tentang teman yang sedang merasa besar kepala," ujar Grentperez.

EP Trail Mix Tape adalah kumpulan lagu-lagu berbagai genre yang menjadi momentum Grentperez menjelajahi berbagai jenis sound, tetap dengan sound santainya yang soulful.

EP terbaru Grentperez itu akan menghadirkan sejumlah single yang ia rilis baru-baru ini termasuk Wishful Thinking dan Don't Grow Up Too Fast.

Musik mampu membawa kita ke sebuah kondisi meditatif — membuat kita merasa nyaman, berinstrospeksi, dan me-recharge diri kita. Sebagai seorang penyanyi, penulis lagu, dan produser musik independen, Grentperez dapat membawa kita ke kondisi tersebut lewat karya-karyanya yang ia buat di studio, saat tampil di atas panggung atau lewat tangkapan kamera komputernya.

Karya-karya pop serba D.I.Y. (do it yourself) dari Grentperez telah memenangkan jutaan pendengar di negara asalnya Australia serta di Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Grentperez baru-baru ini mengumumkan dirinya sebagai musisi pembuka tur Australia Eric Nam pada September 2022 mendatang sebelum akhirnya ia bertolak untuk tur dunia pertamanya yang akan mengunjungi Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Denmark, Prancis, Belanda, dan Inggris Raya sepanjang September hingga November 2022.

Sukses mengumpulkan lebih dari 40 juta view di YouTube selama 1 tahun terakhir, momentum tersebut mendorong Grentperez untuk merilis sejumlah lagu-lagu yang ia tulis dan rekam sendiri ke berbagai platform streaming musik.

Single perdananya, Cherry Wine, yang dirilis September 2021 lalu, sukses masuk ke berbagai chart viral di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia.

Sejak dirilis, lagu tersebut telah mengumpulkan lebih dari 18 juta stream. grentperez juga telah mendapatkan beragam dukungan dari berbagai penjuru Asia Tenggara — ia difitur di MTV Asia, Vh1 India, SEA Today (Indonesia), ABS-CBN (Philippines), Nylon Manila, dan sebagainya.

Sejak perilisan EP perdananya, Conversations with the Moon, Februari 2022 lalu, musik Grentperez terus memenangkan banyak pendengar baru dan hingga kini ia telah sukses mengumpulkan lebih dari 80 juta stream.

Saat ini, Jakarta duduk di posisi #1 dalam daftar kota-kota di seluruh dunia yang paling sering mendengarkan musik Grentperez berdasarkan data Spotify.

Lahir di Australia, Grentperez adalah anak bungsu dari tiga bersaudara yang lahir di keluarga berlatar belakang Filipina.

Saat tumbuh dewasa ia sering mendengarkan The Eagles, The Beatles, dan Queen dengan ayahnya sebelum ia akhirnya menemukan Musiq Soulchild.

Saat ia diberikan gitar akustik nylon pertamanya, ia kemudian secara otodidak mempelajari lagu Lemonade dari Jeremy Passion — mempelajari chord, bentuk, dan pola-pola plucking.

Pada 2013, ia akhirnya memulai kanal YouTube-nya sendiri yang telah mendapatkan lebih dari 500 ribu subscribers hingga hari ini. (RO/OL-1)