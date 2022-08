Ini Alasan Flea tidak Suka Diminta Foto Bareng Penggemar

BASSIST Red Hot Chili Peppers, Flea, mengungkapkan alasan dirinya tidak suka penggemar memintanya untuk berfoto.

Dia menjelaskan sikapnya terhadap situasi dalam serangkaian cicitan setelah seorang penggemar mengunggah video pendek, yang diambil dari kejauhan, tentang percakapan dia dan beberapa temannya dengan Flea dan penyanyi Anthony Kiedis.

“Terima kasih (dan AK) karena begitu baik dan tulus saat bertemu kami,” tulis Luke. “Kalian berdua adalah sinar matahari; Anda tidak harus berhenti dan mengobrol tetapi Anda melakukannya dan saya harap Anda tahu bahwa Anda benar-benar memengaruhi kehidupan kami. kami mencintaimu dan AK dengan sepenuh hati!”

Komentar itu membuat penggemar lain memberi tahu Luke bahwa Kiedis jarang berhenti untuk mengobrol, meskipun anggota band lainnya terkenal melakukannya.

“Wow, itu membuat pertemuan dengannya dan Flea menjadi lebih spesial,” jawabnya. “Mungkin dia hanya merasa nyaman pada saat itu; tidak ada teman saya atau saya yang meminta foto atau tanda tangan atau apa pun – kami hanya berbicara, jadi mungkin itu ada hubungannya dengan interaksinya dengan kami.”

Flea mencicit, “Itu karena Anda semua menghasilkan cahaya yang baik dan lembut, dan Anda tidak meminta gambar. Kami selalu turun untuk berbicara dan mengobrol; meminta foto langsung menghancurkannya.”

Penggemar lain kemudian bertanya apa yang salah dengan orang-orang yang meminta foto. “Tidak ada yang salah dengan itu,” kata sang bassis. “Tapi itu merusak percakapan yang sebenarnya. Ini adalah transaksi.”

Pengikut lain berpendapat, “Berpose untuk gambar cepat seharusnya tidak menjadi tugas. Bagi penggemar, bertemu kalian adalah momen yang tidak terlupakan sehingga mereka ingin mengabadikannya dan menghargainya selamanya. Saya cukup yakin Anda menginginkan foto bersama pahlawan Anda? ”

Tapi Flea menjawab: "Saya tidak pernah meminta siapa pun untuk mengambil foto dengan saya sekali dalam hidup saya."

The Chili Peppers saat ini sedang tur , menjelang perilisan Return of the Dream Canteen – album kedua mereka tahun ini – pada 14 Oktober. (OL-1)