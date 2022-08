Bangkit Pascapandemi, Musisi Gelar Prost Fest 2022

USAI lebih dari dua tahun terdampak kebijakan pembatasan selama pandemi covid-19, kini musisi kembali bangkit dan menggelar festival musik Prost Fest 2022 yang bertempat di Pantai Mertasari, Denpasar, Bali, 13–14 Agustus 2022.

Terbukti, 10.000 tiket yang disediakan oleh penyelenggara festival langsung habis terjual (sold out) hanya dalam waktu satu hari sejak akses penjualan dibuka.

“Ini menunjukkan para pecinta musik Indonesia sangat menantikan momen seperti ini. Kami lihat sejak Juni sudah banyak festival (musik), dan kami ikut berkontribusi terhadap industri musik Indonesia (dengan menyelenggarakan Prost Fest 2022),” kata perwakilan penyelenggara Harianus Zebua saat konferensi pers di Kuta, Senin (8/8).

Ia menjelaskan Prost Fest juga menjadi bentuk perayaan terhadap kebangkitan para musisi dan industri musik di Tanah Air.

“(Pandemi) ini sudah (mulai) kondusif sehingga dari manajemen (OT Group) kami lihat, ayo rayakan kebangkitan industri kreatif, mari keluar. Nah, muncul ide membuat Prost Fest, dan Bali mendapat kehormatan sebagai tempat penyelenggaraan, karena kami lihat Bali cukup terpukul juga saat pandemi,” ungkapnya.

Baca juga: Festival Reggae Katchafest akan Digelar di Pantai Melasti Sambut Wajah Baru TT Beach Club

Prost Fest 2022 bakal terdiri dari dua panggung yaitu Prost Stage dan Singaraja Stage. Festival itu siap menampilkan 34 musisi nasional dan lokal Bali sejak pukul 14.00 WITA sampai dengan 23.00 WITA.

Beberapa kelompok musik dan musisi papan atas yang terkonfirmasi hadir, di antaranya NOAH, Kahitna, Slank, Superman Is Dead, Navicula, Barasuara, Tipe-X, HIVI!, RAN, Andmesh, Shaggydog, The Adams, Mahalini, Rizky Febian, dan Judika.

Musisi lainnya yang bakal tampil yaitu Fourtwnty, Jason Ranti, Ndarboy Genk, The Panturas, Nosstress, Diskoria, The Hydrant, Kaleb J, Sundancer, Juicy Lucy, Manja, The Dare, Rub of Rub, Soulfood, Milledenials, Jangar, Joni Agung & Double T, Oomleo Berkaraoke & Andika Mahesa, Rollfast, dan The Paps.

“Sebagai festival yang baru pertama kali diselenggarakan, Prost Fest 2022 menjadi ajang unjuk talenta dan karya bagi para musisi Indonesia baik yang berskala nasional maupun para pendatang baru di Tanah Air,” kata Program Director Prost Fest Muhamad Aldian.

Dia menambahkan khusus di Singaraja Stage sekitar 70% penampilnya merupakan musisi asal Bali.

“Singaraja Stage menjadi tempat eksplorasi para artis dan band lokal asal Bali. Ini adalah perwujudan salah satu misi Prost Fest 2022 yang ingin memperkenalkan talenta-talenta lokal Bali ke kancah yang lebih luas lagi,” tuturnya.

Sejauh ini, tiket Prost Fest 2022 memang masih dinyatakan sold out atau terjual habis. Namun, penyelenggara masih membuka kemungkinan ada tiket tambahan yang bakal dibuka.

“Memang ada demand (permintaan), tetapi kami masih menghitung kuantitas zona area festival memungkinkan atau tidak. Kami akan komunikasikan sebelum hari H,” tukas Aldian.(Ant/OL-5)