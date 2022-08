Festival Reggae Katchafest akan Digelar di Pantai Melasti Sambut Wajah Baru TT Beach Club

BELUM genap 1 tahun, Cattamaran Beach Club dengan pesat menjadi beach club yang paling dicari di Bali. Dengan pesona Pantai Melasti dan kilau pasir putih yang bersanding cantik dengan kemilau jingga sunset nan menawan, tak heran jika beach club ini menjadi primadona terutama dengan sederet Pool Party Series dan Sandikala Majestic event yang ada di setiap minggunya.

Marketing Branding Manager Ini Vie Hospitality Gratika mengungkapkan, Cattamaran telah resmi menyambut nama baru yaitu TT Beach Club yang memiliki makna Tropical Temptation.

"Dengan tagline, 'Simpler Life, Better Experience, Stronger identity, With The Same Love', siap berinovasi dan berkomitmen untuk selalu memberikan pengalaman yang luar biasa dan tak terlupakan, namun tetap memberikan sentuhan cinta yang sama, dengan begitu diharapkan TT Beach Club dapat memiliki identitas yang kuat dan menjadi top priority destination saat berada di Bali.”, jelas Gratika

Baca juga : Konser Rapsodia Nusantara Peringati Kemerdekaan Bakal Digelar di Sam Poo Kong

Bersamaan dengan wajah baru itu, TT Beach Club menggelar Festival Reggae Terbesar di Indonesia: Katchafest, yang akan diselenggarakan di Pantai Melasti Sabtu, 6 Agustus 2022.

Katchafest mengundang Band Reggae legendaris asal Selandia Baru, Katchafire sebagai bintang tamu utama. Bukan hanya itu, sederet bintang reggae ternama nusantara juga ikut memeriahkan festival reggae terbesar tahun ini, yaitu: Ras Muhamad, Ulu Roots, serta DJ terkemuka lainnya.

"Seperti yang kita tahu, Katchafire sendiri sudah sukses dengan lima album studio dan mendapat banyak penghargaan, penjualan platinum, single terlaris, hingga basis penggemar dalam jumlah yang besar. Band legendaris ini juga telah merayakan 20 tahun keberadaannya di dunia music, sejak tur album LEGACY baru mereka di seluruh dunia," pungkas Gratika. (RO/OL-7)